Jsem impotentní, hájí se muž souzený za zneužití dívek. Jejich matka přihlížela

Obžalovaný, který měl problémy s alkoholem, chodil v obci na Hodonínsku během léta 2023 na dětské hřiště, kde popíjel pivo. Děti ho znaly od vidění. „Měly mě za podivína,“ poznamenal muž, který se s s nimi dal několikrát do řeči.

Tímto způsobem se seznámil s dívkami, které podle obžaloby později obtěžoval. „Vzal mě za ruku a vedl za garáže,“ uvedla holčička, kterou podle výpovědi muž osahával pod oblečením. Pomohla jí svědkyně, jež ho okřikla a dívku odvedla domů.

„Znásilnění si vymyslela,“ hájil se dnes u soudu obžalovaný.

Podle jeho slov za ním třináctiletá dívka přišla dobrovolně a za garáž ji násilím neodtáhl. „Tvrdila mi, že je jí patnáct. Chtěla ode mě pohladit, to jsem neodmítl,“ prohlásil bývalý zedník.

Dívka však po příchodu domů byla rozrušená a plakala. „Snažili jsme se zjistit, co se stalo. Bála se, jak budeme reagovat,“ líčila soudu její pěstounka.

O měsíc později se podle několika svědectví muž před dětmi na hřišti obnažoval. „Šel jsem se jen vyčůrat. Děcka se mi smála, že mi leze zadek,“ vysvětlil obžalovaný.

Podle něj jedna z dívek chtěla vidět jeho úd. „Ze srandy jsem řekl, ať se jde tedy podívat. Nečekal jsem, že doběhnou všechny,“ řekl s tím, že je do ničeho nenutil. Přihlížející žena tehdy muže okřikla a vyfotila. Později jeho chování sdílela na Facebooku. „Byla jsem zděšená, chtěla jsem vědět, co je to za člověka,“ odůvodnila sdílení příspěvku.

S jednou z dívek se muž podle spisu spojil na sociálních sítích, kde si spolu psali. „Kdy mi chceš vyhonit šu..... a já tě můžu vyl.....?“ zněla jedna ze zpráv. Dívku žádal o zaslání nahých fotografií. „Rád se podívám, ale jinak mě to nevzrušuje. Byl jsem zvědavý a pod vlivem,“ hájil se před soudem.

Podle jeho slov se mu líbí mladé dívky, ale nevzrušují ho. „Jsem impotentní. Nic mě nevzrušuje a pohlavní styk je mi odporný,“ doplnil.

Další případy se podle obžaloby odehrály také předloni, když obžalovaného údajně požádal jeho kamarád, aby dohlédl na jeho děti, protože byl služebně v Praze. Spolu s přítelkyní mají šest dětí, které s nimi nežijí, mohou k nim jen občasně, jinak jsou v dětském domově.

Obžalovaný podle spisu dorazil do domu, kde strávil několik následujících dní. „Přišel nečekaně. Nedařilo se mi ho vyhnat. Má velkou sílu,“ vypověděla matka dětí u policejního výslechu. Z informací, které zazněly u soudu, není jasné, jestli byl obžalovaný s dětmi nějakou dobu sám, nebo jestli je celou dobu hlídal s jejich matkou.

Matka svou vinu přiznala

Podle spisu obžalovaný tehdy dvě z jejích dcer osahával na intimních partiích. Muž se hájí tím, že si dívky stěžovaly na pálení mezi nohama a on jim chtěl místo otřít prsty. Matce dívek se chování nelíbilo, razantněji však nezasáhla, pouze muže napomenula, ať to nedělá.

Podle spisu však obžalovaný podobné činy opakoval, jedné z holčiček chtěl dát na rozkrok „pusinku“ a opakovaně ji znásilňoval, přičemž se oháněl tím, že je ve svých 43 letech stále panic.

Do domu se podle žalobce později opakovaně vracel. Osahávání děvčat si točil i na mobilní telefon. Některá z videí pořídila i matka dívek, která všemu přihlížela. „Viděla jsem, že jsou holky nahé a on nad nimi stál a fotil si je,“ popsala u výslechu.

Policii však tehdy nic neoznámila, protože nevěděla, že je to trestné. Také se bála, že by jí úředníci z odboru sociálně-právní ochrany sebrali jednu z dcer. Je obžalovaná z výroby dětské pornografie a obchodování s lidmi, svou vinu dnes u soudu přiznala.

K nalezeným nahým fotkám a videím se obžalovaný vyjádřil se slovy, že se tak holky nafotily samy, když po domě pobíhaly nahé. „O fotografie jsem je nežádal. Nevěděl jsem, že něco natáčí. Půjčil jsem jim svůj tablet, aby se mohly koukat na pohádky,“ obhajoval se u soudu.

To však jejich matka odmítá. U výslechu na policii řekla, že je „strýc“, jak obžalovanému dívky říkaly, naučil, jak se fotit a natáčet. „Chtěl to na památku,“ uvedla žena. Dcerám pak řekla, aby pořízené snímky smazaly.

Obžalovaný několik výpovědí a svědectví označil za lživé a svou vinu u soudu popřel. „Děti, které zjevně opilé nebyly, vypověděly, co se stalo. To vy popíráte, ale sám připouštíte, že si některé věci kvůli opilosti nepamatujete a trpíte bludy,“ konfrontoval ho opatrovník dětí obžalované matky. „Nejsem násilník. Nikomu bych neublížil,“ reagoval souzený.

Za znásilnění, zneužívání dětí, svádění k pohlavnímu styku a výrobě dětské pornografie může skončit na 12 let ve vězení. Rozsudek zatím v případu nepadl, jednání bylo odročeno.