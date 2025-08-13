Nebojí se, jsou přímo drzí a svým trusem znečišťují nejen památky v centru Brna. Mnohým obyvatelům holubi zalétají i na jejich dvorky a balkony, které se po týdenní dovolené majitelů mimo město mění v jednu velkou zaneřáděnou toaletu. Různé postřiky ani atrapy dravců na ně nemusí stačit.
Problém s holuby není jen v Brně, ale i v dalších městech na jihu Moravy. Brno jako krajské město, kde se koncentruje nejvíce lidí, je však těmito přemnoženými opeřenci zatíženo nejvíce. „Město se velice málo snaží s nimi bojovat,“ podotkl expert z Mendelovy univerzity Jiří Kamler.
Na druhou stranu ale díky demolici starých továrních budov a půdním vestavbám ubylo možností, kde by mohli holubi hnízdit. Jejich počty tak podle Kamlera v čase sice klesly, lidé ale mohou mít pocit, že je to naopak, protože si vyhledávají nová hnízdiště právě třeba na balkonech a dvorech domů.
Kálející opeřence chtějí nahnat do holubníků, vajíčka jim vymění za atrapy
Magistrát se před rokem upnul k tomu, že zkusí tuto ptačí populaci regulovat tím způsobem, že jim vybuduje holubníky, kde jim budou pracovníci nakladená vajíčka vyměňovat za atrapy. Za více než rok provozu, který vyjde na 100 tisíc korun, nakladly holubice v městských kójích na magistrátu v Kounicově ulici pouhých 45 vajec. V přepočtu by se tak dalo říct, že likvidace jednoho vejce vyšla aktuálně na více než dva tisíce korun.
„Uvidíme, jak to půjde dál. Myslím, že se počet vajec bude nadále zvyšovat,“ věří náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL) s tím, že optimální by bylo, aby byla zaplněna většina připravených hnízd. „To dnes ale ještě zdaleka není,“ doplnil k holubníku, jehož výstavba stála 140 tisíc.
V plánu je i další podobný prostor na střeše vazební věznice v brněnských Bohunicích a před časem se náměstek bavil i s představiteli městské části Vinohrady a Medlánky o zřízení takových budek. Stále je však vše v jednání, pak je potřeba, aby se tam holubi naučili létat a zvykli si na tento nový domov. „Bohužel si myslím, že od těchto holubníků jsou přehnaná očekávání,“ doplnil expert s tím, že uvnitř jen vyroste nová populace, která nebude mít vliv na další opeřence ve městě.
Brňané, kteří mají trusem zaneřáděné balkony či parapety, navíc chtějí, aby město řešilo problém co nejrychleji. Ve svých domech tak například centrální městská část Brno-střed, kde poletuje díky snadnému získání potravy spousta těchto opeřenců, každý rok pravidelně umísťuje sítě do dvorů, aby se tam holubi vůbec nedostali. Teď v létě objednala radnice několik takových.
„Toto opatření výrazně pomáhá, takže v něm chceme pokračovat. Nedávno se ozvala jedna nájemnice, že holubi znečišťují dvorek,“ uvedl radní Brna-střed Martin Drdla (ANO). Letos tak kupříkladu zabezpečí sítěmi domy na Vachově, Květinářské nebo Orlí. Všechny tři ulice se nacházejí v historickém centru města. Za jednu takovou síť zaplatí radnice zhruba 100 tisíc korun.
Expert: Střechy skrývají stovky ptáků
Jiné městské části řeší problém s holuby odchytem. Najímají si proto sokolníky. Ti se svými dravci některé ptáky lapnou, jiným poničí hnízda, část pak vyplaší tak, že se z centra přestěhují do klidnějších míst. „V každém případě je to nekončící boj,“ řekl portálu iDNES.cz sokolník Marcel Kosina, který kromě Brna poskytuje služby také v dalších jihomoravských městech či v Prostějově.
Za odplivnutí na ulici pokuta až deset tisíc, město ohlídá i krmení holubů
Neustálou práci, která vychází na desítky či stovky tisíc korun ročně, si uvědomují i ve vedení Brna-sever. Odchyt pravidelně objednávají pro oblast kolem ulice Bratislavské, nyní jej zkouší i na sídlišti na Lesné. „Někteří lidé z této části si nám stěžují, že po dovolené mají celý balkon od holubího trusu,“ přiblížil situaci tamní místostarosta Martin Cibula (SOL). Do jaké míry je tento způsob odchytu účinný, nedokázal popsat. Kdyby ale podle něj stav holubů neřešili, situace by se jen zhoršovala.
„Nejúčinnější je zabránit možnosti hnízdění. V Brně může být klidně 50 divokých holubníků v opuštěných budovách či na nevyužívaných půdách. V každém může být i 200 holubů,“ míní expert.
Nekrmte je, prosí radnice
Starosta Židenic Petr Kunc (nez.) v té souvislosti připomněl incident z minulého roku, kdy aktivisté začali hlídkovat v ulicích a upozorňovat na to, že předhození holubů dravcům není humánní a že z jejich pohledu jsou lepší variantou právě hnízdiště, v nichž se vyměňují vajíčka za atrapy. Podle nich se mají lidé naučit holuby respektovat.
S tím někteří nemají problém, dokonce je i v ulicích krmí. V minulosti přitom v Brně platila vyhláška, která to lidem zakazovala. Tu ale zastupitelé už před lety zrušili a dnes už za krmení žádná pokuta nehrozí.
Leda pokud by se na tuto činnost podle mluvčího městské policie Václava Kadraby nahlíželo jako na znečišťování ulice nebo náměstí. „To je ale jen v případě, že na veřejném prostranství zůstanou zbytky jídla. V případě, že k tomu nedochází, tedy krmení stále probíhá, nelze pokutovat,“ poznamenal. I proto strážníci tento problém příliš často neřeší.
Podle Chvátala se o „protikrmicí“ vyhlášce ani neuvažuje, a tak radnicím městských částí nezbývá než na lidi apelovat. Upozornění vydaly například Žabovřesky, kde jen letos v červnu pochytali 93 holubů.