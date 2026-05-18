„Kontejnery budou odstraněny do té doby, než se zjistí, kdo do nich odpad uložil,“ vzkázal obec místním na Facebooku se žádostí o pomoc se zjištěním pachatele a kontaktním telefonem a e-mailovou adresou, kam mají obyvatelé informace hlásit.
Lidi příspěvek na sociálních sítích s tímto kolektivním trestem pobouřil a rázný krok obce někteří ostře i vulgárně kritizovali. „Pokud na tento problém nahlížíte tak, jak nahlížíte, tak odstraňte úplně všechny kontejnery z obce a máte po problému,“ reagoval jeden z uživatelů, že se tím netrestá pachatel, ale všichni ostatní.
To opakují i další. „Opět budou potrestaní ti obyvatelé, kteří třídí,“ zněl jeden z komentářů. „Nutit sousedy, aby hráli roli detektivů a udavačů pod pohrůžkou, že jinak nebudou mít kam dávat odpad, do sousedského života v Šakvicích nepatří,“ míní jiný.
Starostka obce Drahomíra Dirgasová (za STAN) v reakci pro iDNES.cz přiznala, že sdělení a žádost nebyla formulována zrovna šťastně. „Kolegyně to napsala tvrdě, tak se to nemůže dělat,“ uvedla, proč už je dnes příspěvek smazaný.
Zároveň však poznamenala, že problém se znečišťováním kontejneru na plast jinými druhy je v této části obce u parku Isidor neustálý. Zmínila nejrůznější komunální odpad včetně vnitřností z vykuchaného králíka.
„Určitě tam kontejnery nevrátíme. Je to takové zastrčené místo, dáme je o kousek dál, kde je osvětlení a nejspíš tam dáme i kamery,“ popsala plány starostka obce se zhruba 1 500 obyvateli.
Aktuálního viníka, který žlutou popelnici bere jako jakoukoliv běžnou, zatím v Šakvicích nevypátrali. „My to ale zjistíme, o tom nepochybuji, protože už dříve jsme to zjistili jinde v jiných případech,“ dodala starostka, která je přesvědčená, že to dělá někdo z okolí.
Problém řeší i ve Znojmě, kde je kolem některých míst na separovaný odpad velký nepořádek. Lidé odkládají nejrůznější odpad i kolem nádob na místo odvozu na sběrný dvůr. Ve vybraných lokalitách proto radnice instaluje fotopasti a kamery.