Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Autor:
  11:23
Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na tento incident pryč. Obyvatele zároveň požádala o pomoc se zjištěním pachatele, i když řadu z nich tímto krokem rozezlila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří DušekMetro.cz

„Kontejnery budou odstraněny do té doby, než se zjistí, kdo do nich odpad uložil,“ vzkázal obec místním na Facebooku se žádostí o pomoc se zjištěním pachatele a kontaktním telefonem a e-mailovou adresou, kam mají obyvatelé informace hlásit.

Lidi příspěvek na sociálních sítích s tímto kolektivním trestem pobouřil a rázný krok obce někteří ostře i vulgárně kritizovali. „Pokud na tento problém nahlížíte tak, jak nahlížíte, tak odstraňte úplně všechny kontejnery z obce a máte po problému,“ reagoval jeden z uživatelů, že se tím netrestá pachatel, ale všichni ostatní.

To opakují i další. „Opět budou potrestaní ti obyvatelé, kteří třídí,“ zněl jeden z komentářů. „Nutit sousedy, aby hráli roli detektivů a udavačů pod pohrůžkou, že jinak nebudou mít kam dávat odpad, do sousedského života v Šakvicích nepatří,“ míní jiný.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Starostka obce Drahomíra Dirgasová (za STAN) v reakci pro iDNES.cz přiznala, že sdělení a žádost nebyla formulována zrovna šťastně. „Kolegyně to napsala tvrdě, tak se to nemůže dělat,“ uvedla, proč už je dnes příspěvek smazaný.

Zároveň však poznamenala, že problém se znečišťováním kontejneru na plast jinými druhy je v této části obce u parku Isidor neustálý. Zmínila nejrůznější komunální odpad včetně vnitřností z vykuchaného králíka.

„Určitě tam kontejnery nevrátíme. Je to takové zastrčené místo, dáme je o kousek dál, kde je osvětlení a nejspíš tam dáme i kamery,“ popsala plány starostka obce se zhruba 1 500 obyvateli.

Aktuálního viníka, který žlutou popelnici bere jako jakoukoliv běžnou, zatím v Šakvicích nevypátrali. „My to ale zjistíme, o tom nepochybuji, protože už dříve jsme to zjistili jinde v jiných případech,“ dodala starostka, která je přesvědčená, že to dělá někdo z okolí.

Problém řeší i ve Znojmě, kde je kolem některých míst na separovaný odpad velký nepořádek. Lidé odkládají nejrůznější odpad i kolem nádob na místo odvozu na sběrný dvůr. Ve vybraných lokalitách proto radnice instaluje fotopasti a kamery.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Horních Heršpicích uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:23

Z tátova přístupu si neberu nic. Švancara o slavném otci i odchodu ze Zbrojovky

Ač je útočník Daniel Švancara podle svých slov nevyléčitelným Zbrojovákem, pod...

Prvoligové stálice o soutěž níž? Ale kdeže. Největší poprask v zimním přestupovém období v Brně vyvolal transfer dorostence. Daniel Švancara opustil klub srdce svého, i otcova. Devatenáctiletý...

18. května 2026  9:26

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

18. května 2026  8:11

Pepina hlídá klienty i personál. Chytrý dům pomáhá autistům kousek u Brna

Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se...

Moderní systém v Novém domově je vzorem, jak řešit personální krizi v sociálních službách. Chytrá automatizace v zařízení pro lidi s těžkou formou autismu u Brna pomáhá zaměstnancům s dohledem nad...

18. května 2026  5:54

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze...

17. května 2026  19:59,  aktualizováno  20:35

Pod „brněnským mořem“ je sklepení Německého domu, pro Čechy se stal symbolem zla

Premium
Německý dům v Brně stál na místě Moravského náměstí. Útočiště Hitlerjugend na...

Park na Moravském náměstí patří mezi oblíbená rekreační místa, ať už pro posezení u „brněnského moře“ či v kavárně, tak pro bruslení v zimě. Většina návštěvníků přitom netuší, co se skrývá jen pár...

17. května 2026

Češi, Němci a fakta. Tisícileté soužití dvou národů v Brně rozvrátila válečná zvěrstva

Premium
Adolf Hitler zdraví německé vojáky před hlavním nádražím při své návštěvě Brna....

Sudetoněmecký sjezd, který se příští týden koná v Brně, zvedá takřka bezbřehé emoce, jež se jen stěží podaří zmírnit. Fakta hovoří zcela jasně o tom, že hříchy ve vzájemných vztazích spáchaly obě...

16. května 2026

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Policie vyšetřuje popáleného psa ve Šlapanicích, žádá svědky o pomoc

Cane Corso Italiano

Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření z týrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu...

16. května 2026  17:50

Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel

Ilustrační foto.

Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala

16. května 2026  17:07

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Policejní auto.

Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo Pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, provoz na trati byl několik desítek minut...

16. května 2026  16:57

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Nevyšlo to, no. Zloděje brněnští strážníci vyzuli z ukradených tenisek

Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl...

15. května 2026  16:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.