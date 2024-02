Žalobce se nedovolá v kauze podmínky za znásilňování nevlastní dcery. Nemůže

Případ zhruba před měsícem vyvolal protesty, konaly se demonstrace za práva obětí znásilnění.

„Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, protože je uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu je obecně podle trestního zákoníku přípustný. Trest tedy formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout,“ uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

Rozsudek NSZ přezkoumalo i z dalších hledisek, a to, zda je zatížen takovou vadou, která by umožnila nejvyššímu státním zástupci dovolání podat. Ani v tomto směru ale podle NSZ není žádný zákonný dovolací důvod naplněný. „Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž tak dospěl k závěru, že v uvedené věci v současnosti neexistuje možnost, jak by mohl rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit,“ uvedlo NSZ.

Kauza se týká muže, jenž byl odsouzen za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu, Krajský soud v Brně už mohl přezkoumat jen výrok o trestu. Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let.

Krajský soud podle zveřejněného odůvodnění přihlédl k doznání pachatele, jisté míře sebereflexe i jeho závazkům vůči zbytku rodiny, kterou by z vězení nemohl podporovat, a také vůči oběti, jíž by měl platit odškodnění. „Nejedná se a priori o násilníka, devianta či sexuálního predátora,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který také tvrdí, že „prvotní impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené“. Krajský soud v odůvodnění označil případ za hraniční, kdy lze ještě na odsouzeného působit bez přímého výkonu trestu odnětí svobody.

Verdikt vzbudil značnou pozornost, podle řady kritiků je příliš mírný. Média informovala, že oběť se po rozsudku krajského soudu pokusila o sebevraždu a je v psychiatrické péči. Krajský soud při tom vycházel z předpokladu, že její psychická újma je spíše mírnější, s pozitivní prognózou.

Případem se zabývá také ministerstvo spravedlnosti, vyžádalo si celý soudní spis. Ministr může za určitých okolností podat k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Soud by ale v takovém případě mohl vyslovit pouze akademický výrok, který bude mít význam pro jiné obdobné případy, ale výsledek kauzy nezmění. Oproti tomu dovolání nejvyššího státního zástupce může vést i ke zrušení verdiktu Nejvyšším soudem.

Iniciativa Pod svícnem bojující proti domácímu násilí zařídila ve prospěch dívky sbírku, v níž se za několik dní vybralo bezmála pět milionů korun. Peníze iniciativa použije především na zajištění jejího bydlení a samostatného života.