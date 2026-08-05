Křižovatku u Otnice si policisté vybrali minulý týden proto, že tam dochází k těžkým dopravním nehodám právě kvůli nedání přednosti v jízdě. Za dvě hodiny kontrol projelo stopku deset řidičů. Nepomohly nápisy na vozovce ani značky. Někteří šoféři ani příliš nezpomalili. Mezi hříšníky byli také cyklisté.
Na podobné křižovatce se stopkou u Branišovic na Brněnsku se před týdnem stala tragická dopravní nehoda. Řidič osobního vozu nedal podle policie přednost šoférovi, který jel po hlavní silnici. Jeden muž zemřel, další utrpěl lehké zranění.
Za červenec zemřelo na jihomoravských silnicích šest lidí. Další tři lidé nepřežili nehodu v noci na 1. srpna na dálnici D2 u Pohořelic. Oproti loňskému červenci policisté evidují o zhruba 100 střetů víc, letošní počet přesahuje 540 srážek. Počet těžce zraněných klesl na třináct.
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Osobák nedal přednost autobusu. Při srážce popadali cestující, tři se zranili
Kromě porušování předpisů má podle policistů na svědomí mnoho vážných nehod také únava a nepozornost.
„Ty může ovlivnit pouze samotný řidič. Aktuální velmi teplé počasí navíc představuje další významnou zátěž, a proto je potřeba únavě předcházet, dělat častější přestávky, dodržovat pitný režim a nepřeceňovat své síly za volantem,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka.