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Řidiči ignorovali stopku, někteří ani moc nezpomalili. Natočil je dron

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  13:23
Šoféři osobního auta, dodávky, náklaďáku i cyklisté. Ti všichni si shodně nic nedělali ze značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a křižovatkou u Otnice na pomezí Vyškovska a Brněnska projeli bez zastavení. Jak záhy zjistili, nebezpečné počínání se jim nevyplatilo. Natočil je totiž dron a zakrátko už u nich byli policisté. Ti upozorňují, že nedání přednosti je jednou z nejrizikovějších situací na silnicích.

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Křižovatku u Otnice si policisté vybrali minulý týden proto, že tam dochází k těžkým dopravním nehodám právě kvůli nedání přednosti v jízdě. Za dvě hodiny kontrol projelo stopku deset řidičů. Nepomohly nápisy na vozovce ani značky. Někteří šoféři ani příliš nezpomalili. Mezi hříšníky byli také cyklisté.

Minulou středu došlo k tragické dopravní nehodě v křižovatce u Branišovic na Brněnsku. Řidič osobního vozu nedal podle policie přednost šoférovi, který jel po hlavní silnici. Jeden muž zemřel, další utrpěl lehké zranění. (29. července 2026)

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Na podobné křižovatce se stopkou u Branišovic na Brněnsku se před týdnem stala tragická dopravní nehoda. Řidič osobního vozu nedal podle policie přednost šoférovi, který jel po hlavní silnici. Jeden muž zemřel, další utrpěl lehké zranění.

Za červenec zemřelo na jihomoravských silnicích šest lidí. Další tři lidé nepřežili nehodu v noci na 1. srpna na dálnici D2 u Pohořelic. Oproti loňskému červenci policisté evidují o zhruba 100 střetů víc, letošní počet přesahuje 540 srážek. Počet těžce zraněných klesl na třináct.

Osobák nedal přednost autobusu. Při srážce popadali cestující, tři se zranili

Kromě porušování předpisů má podle policistů na svědomí mnoho vážných nehod také únava a nepozornost.

„Ty může ovlivnit pouze samotný řidič. Aktuální velmi teplé počasí navíc představuje další významnou zátěž, a proto je potřeba únavě předcházet, dělat častější přestávky, dodržovat pitný režim a nepřeceňovat své síly za volantem,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka.

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