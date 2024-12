Nové spoje, pohodlí, z průvodčích revizoři. Jak se bude jezdit na jižní Moravě

1 Posílení spojů

Navýšení počtu spojů i jejich zrychlení na jihozápadě kraje umožnila především modernizace trati mezi Brnem a Zastávkou. Nově je dvoukolejná a kompletně elektrifikovaná.

„Místo dvou spojů za hodinu teď pojedou tři, především během dopravní špičky. V této souvislosti upravujeme i autobusové linky v jednotlivých přestupních bodech,“ přibližuje Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v Jihomoravském kraji. Vlaky teď budou zastavovat častěji například v Ostopovicích, Troubsku nebo ve Střelicích.

Nové spoje překvapí obyvatele Holubic, kam už dvacet let osobní vlak nejezdí. Ve všední dny se tam prodlouží přímý vlak z Brna, který dnes končí v Křenovicích. „Zamýšlíme to jako alternativu ke kolonám na dálnici D1,“ vysvětluje Horský. K prodloužení linky je navíc v Holubicích zajištěna i linka 720, která bude pokračovat až do Pozořic. Přímé spojení do Brna mohou využít i lidé ze Slavkova nebo Bučovic, kteří opět k trati dojedou autobusy.

Změny se dotknou i dopravy v Brně. Lidé se už nesvezou linkou 51, kterou nahradí linky 161 a 502 a obslouží trasu od zastávky Nemocnice Bohunice k Ústřednímu hřbitovu.

Podrobné informace o všech změnách zveřejní Kordis v následujících dnech na stránkách Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

2 Pohodlí pro turisty

Na větší komfort se mohou těšit cestující na železničních tratích na Břeclavsku, Znojemsku a Hodonínsku, kde nově přebírá provoz soukromá společnost Arriva. Na linkách mezi Znojmem a Břeclaví, Hodonínem a Zaječím a lince z Hodonína přes Veselí nad Moravou až na Slovensko vyjedou modernizované vlaky Stadler, jež nahradí staré vozy Českých drah (ČD).

„Snažíme se tak zároveň posilovat spoje nejen v okolí Brna, ale i v odlehlejších regionech,“ podotýká mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.

Arriva vycházela především z velké turistické obliby regionu převážně v letních měsících. Pohodlné objevování jižní Moravy zajistí až stovce sedících cestujících. „Vlaky jsou nízkopodlažní, bez schodů u vstupních dveří, což výrazně usnadní nástup a výstup. Každý vlak pojme až osm jízdních kol, dva kočárky a dva invalidní vozíky,“ uvádí krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS).

26. června 2023

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

3 Z průvodčích už jen revizoři

Obavy o bezpečnost v některých lidech vyvolala informace, že průvodčí Českých drah nahradí zaměstnanci IDS JMK. Ti už nebudou mít v pracovní náplni odbavení vlaku, fungovat mají tedy spíše jako asistenti–revizoři.

Podle Horského se ale není čeho bát. „Vlaky mají moderní technologie, které zajišťují bezpečnou jízdu, aniž by to musel někdo kontrolovat. Například se nerozjedou, pokud jsou otevřené dveře,“ vyvrací obavy Havlík s tím, že méně povinností u průvodčích by mohlo naopak přispět ke včasným odjezdům. S problémovými cestujícími si pak poradí bezpečnostní agentura, s níž už Kordis připravuje smlouvu.

Nové průvodčí navíc společnost hledala mezi stávajícími zaměstnanci ČD. Čtvrtina ze 110 plánovaných zaměstnanců na této pozici tak bude mít předchozí zkušenosti. „Od 15. prosince jich kvůli stávajícím výlukám nastoupí 90, od ledna už počítáme s využitím plného počtu,“ doplňuje Horský.

Lidé se s průvodčími IDS JMK setkají ve všech vlacích Moravia, tedy na dvou páteřních tratích z Tišnova a Letovic přes Brno na jih do Hustopečí, Židlochovic či Holubic.

Působit ale budou i v soupravách Stadler nebo některých vozech Českých drah, z Brna konkrétně ve směru do Zastávky, Moravského Krumlova a Ivančic. Jejich úkolem bude především prodej a kontrola jízdenek, k čemuž jim mimo jiné poslouží i nové přenosné pokladny.

Oproti těm, které nyní používají průvodčí ČD, umožní jednodušší čtení karet, na nichž mají cestující uloženy jízdenky. Vlakvedoucí státního dopravce zůstanou na trase z Brna ve směru na Kyjov.

4 Za hotovost ve vlaku přirážka

Nemilý je určitě příplatek 50 korun pro cestující, kteří si jízdenku koupí za hotovost u průvodčího ve vlaku. Od změny jízdního řádu 15. prosince se totiž bude jednat o nadstandardní službu. Ke koupi lístku budou nově sloužit především automaty na zastávkách a ve vlacích, v nich však lidé zaplatí pouze kartou. Fungovat totiž budou na podobném principu jako ty, které lidé už čtyři roky využívají v brněnské MHD.

„Tuto variantu jsme zvolili především z provozních a bezpečnostních důvodů. Pokud na platbě hotovostí lidé trvají a zároveň nechtějí přirážku, je možné si papírovou jízdenku zakoupit také na kontaktních centrech IDS JMK,“ upozorňuje Havlík.

Kde zůstanou pokladny ČD Brno, hlavní nádraží

Blansko

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Aby si lidé na nový systém zvykli, až do konce ledna 2025 se při koupi lístku u průvodčího přirážky bát nemusí. Od února ovšem tato výhoda platby hotovostí zůstane pouze lidem starším 70 let. „Jedná se o skupinu, která často platební karty nepoužívá nebo neumí s podobným systémem zacházet,“ vysvětluje rozhodnutí Havlík.

Zmíněná kontaktní centra, neboli krajské pokladny IDS, nahradí z velké části zrušené pobočky ČD na jižní Moravě. To znamená, že si krajský papírový lístek cestující koupí často na stejných místech jako doposud. „Českým drahám se provoz jejich poboček v kraji nadále nevyplatí, zůstanou pouze ve městech, kterými projíždí rychlíkové spoje,“ podotýká Havlík. Dosud se totiž na pokladnách ČD prodávaly i krajské papírové lístky, nová smlouva s Jihomoravským krajem už ale tuto dohodu neobsahuje.

Zrušení pokladen ovšem znamená minimálně pro cestující komplikaci pro nákup lístků na rychlíky a expresy. Kdo například pojede do Prahy z Mikulova, kde se pokladna ruší, nekoupí si v jihomoravském městě jeden lístek na celou trasu. Nová krajská pokladna IDS v Mikulově nabídne jen lístek na cestu po regionu, do rychlíku či expresu musí pasažér nakoupit jízdenku přes internet, nebo pak při přestupu na nádraží v Břeclavi.

Ve stanicích, kde ani přes zastavování rychlíků nebude pokladna ČD jako třeba v Letovicích, prodá lístek průvodčí ve vlaku. Tam žádná přirážka v takovém případě nehrozí, protože rychlíků a expresů se rušení tohoto personálu netýká. Prodeje na dálkové trasy na pokladnách byly nicméně podle Havlíka už nyní mizivé a lidé upřednostňovali nákup přes internet i kvůli tomu, že ČD při této formě nabízí místenku zdarma.

7. června 2024