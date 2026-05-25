Nejen obyvatele Vinohrad změny v jízdních řádech, které začaly platit minulé pondělí, překvapily. DPMB o nich informoval pouze čtyři dny předem.
Více než desetitisícových Vinohrad se týká prodloužení intervalů u trolejbusové linky 27 jezdící na Starou osadu, kde mnozí obyvatelé sídliště přestupují na tramvaj mířící do centra. Frekvence se v odpolední špičce protáhla z 10 na 15 minut, má jít o takzvaný nepreferovaný směr, který zrovna využívá méně lidí než opačný, což je trasa z Vinohrad na Starou osadu.
Autobusy číslo 78 nově obsluhují vinohradské sídliště celodenně po 20 minutách. Před změnou jezdily ve špičkách každých 15 minut. V případě linky 58 ze staré Líšně na Starou osadu po úpravě končí každý druhý spoj na Novolíšeňské a na Vinohrady nezajíždí.
„Aktuální omezení spojů významně snižuje komfort veřejné dopravy do a z naší městské části. Je třeba si uvědomit, že Vinohrady nemají přímé spojení s centrem města a dopravní obslužnost je tak s přihlédnutím k počtu obyvatel jedna z nejproblematičtějších v Brně. Nerozumíme tedy, proč právě naše městská část je aktuálními změnami postižena nejvíce, v porovnání se sousedními čtvrtěmi,“ kritizuje v petici Lukáš Karnet (Idealisté), který je zastupitelem Vinohrad a vede iniciativu Máme rádi Vinohrady.
Podle něj navíc jde o osekání jízdních řádů již omezených v době covidové pandemie, po níž se už nevrátily zpět. „Dopravní obslužnost naší lokality byla obtížná vždy, v posledních letech, kvůli značnému nárůstu automobilové dopravy, je na samé hranici možností,“ upozorňuje Karnet.
Častá zpoždění na silnicích
Podle mluvčí DPMB Hany Tomaštíkové se podnik u autobusových spojů 55, 58 a 78 dlouhodobě potýká s úbytkem cestujících.
„Hlavním důvodem je to, že jsou tyto linky v oblasti Židenic silně závislé na hustém automobilovém provozu, což vede k častým zpožděním,“ vysvětluje. Vozy nabírají zpoždění v okolí Staré osady, Dělnického domu i v Rokytově, po níž jezdí na Vinohrady trolejbusy 25 a 27.
„Dlouhodobě se bohužel ukazuje, že autobusové a trolejbusové spoje nemají v rámci brněnské dopravní sítě zajištěnu dostatečnou preferenci, kvůli čemuž nedokážou v hustém provozu garantovat jízdní řády,“ podotýká Tomaštíková. Právě kvůli zpožděním na silnicích DPMB nově posílil páteřní tramvajovou linku 8, která nově ve špičkách jezdí co 3 až 4 minuty.
„Tramvajová doprava je nezávislá na silničním provozu a představuje nejspolehlivější a nejrychlejší způsob přepravy po Brně,“ zdůrazňuje Tomaštíková.
Dalším důvodem posílení je snaha o co největší procento bezemisní dopravy, na níž se podílejí nové tramvaje pořízené z evropských dotací.
Apel na spolehlivé spojení do přestupního uzlu
Trasa osmičky vede i nedaleko Vinohrad, přestupní uzel Novolíšeňská mají obyvatelé sídliště vzdálený několik stovek metrů i více než kilometr podle toho, kde bydlí. Vinohradská starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL) apeluje, že je nutné tam obyvatele sídliště dostat a umožnit jim pohodlně využívat MHD, než aby raději volili jízdu autem.
„Chceme posílení spolehlivého spojení z Vinohrad na Novolíšeňskou, aby spoje nestály v zácpách. U linek 25 a 27 je velkým problémem, že jezdí se zpožděním, které se týká i autobusů 58. Ve chvíli, kdy osmička nově jezdí každé tři až čtyři minuty, je škoda, abychom se k ní z Vinohrad dostali pouze co 15 minut. Je potřeba hledat trolejbusové možnosti, aby se lidé na Novolíšeňskou dostali častěji a hlavně spolehlivě,“ říká Ivičičová.
Na pondělním jednání vedení radnice a autor petice Karnet zástupcům DPMB prezentovali své připomínky. Zároveň na ně apelovali, aby příště o úpravách informovali s mnohem větším předstihem. Ze strany podniku zaznělo vysvětlení okolností změn. Do konce června bude DPMB situaci monitorovat, další jednání je v plánu na začátku července. K případným úpravám jízdních řádů může dojít od září se začátkem příštího školního roku.
Nedávné posílení osmičky mělo dopad na MHD i na opačné straně její trasy. Souběžně s ní jezdila k bohunické nemocnici také autobusová linka 40. Tento spoj nově končí ve středu města v Úzké vedle Galerie Vaňkovky. Lidé z oblasti okolo M-Paláce či Hornbachu musejí kvůli zrušení této linky nově chodit několik stovek metrů na tramvajovou zastávku.
4. ledna 2023