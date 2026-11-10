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Koalice v Brně rekordně rozšířila vedení městských firem. Odměny nabobtnají

Marek Osouch
  13:00
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Jakub Hruška se stal novým primátorem Brna na jednání 3. listopadu 2026. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Někde místa přidáme, ale jinde ubereme, hlavně chceme dát v každé městské firmě místo i opozičnímu hnutí ANO, sliboval nový brněnský lidovecký primátor Jakub Hruška při povolebních jednáních. A svůj slib skutečně dodržel. Už ale nedořekl, že míst, která přibudou, bude znatelně více než těch škrtnutých.

A vysvětlením nejsou pouze křesla pro hnutí ANO, které získalo pro své nominanty post jednoho ze zpravidla pěti členů dozorčí rady.

U třinácti městských firem, kde drží Brno většinový podíl nebo je zcela ovládá, nabobtnaly představenstva a dozorčí rady celkově zhruba o čtvrtinu.

Já si tam nejdu sednout, jen abych sosal peníze.

Petr Kuncpředseda představenstva Realitní společnosti města Brna a koaliční zastupitel za Zelené

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