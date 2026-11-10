Někde místa přidáme, ale jinde ubereme, hlavně chceme dát v každé městské firmě místo i opozičnímu hnutí ANO, sliboval nový brněnský lidovecký primátor Jakub Hruška při povolebních jednáních. A svůj slib skutečně dodržel. Už ale nedořekl, že míst, která přibudou, bude znatelně více než těch škrtnutých.
A vysvětlením nejsou pouze křesla pro hnutí ANO, které získalo pro své nominanty post jednoho ze zpravidla pěti členů dozorčí rady.
U třinácti městských firem, kde drží Brno většinový podíl nebo je zcela ovládá, nabobtnaly představenstva a dozorčí rady celkově zhruba o čtvrtinu.
Já si tam nejdu sednout, jen abych sosal peníze.
Petr Kuncpředseda představenstva Realitní společnosti města Brna a koaliční zastupitel za Zelené