Kraj chce víc peněz od státu, podporu pro návrh změny ale teprve hledá

Spravedlivější přístup v rozdělení peněz mezi kraji mají zajistit nová kritéria. Na rozdíl od starých ukazatelů budou každý rok přepočitatelná.

Nově zohlední rozlohu, počet obyvatel, délku krajských silnic, množství výjezdových základen záchranné služby, počty urgentních příjmů prvního typu v krajem zřizovaných nemocnicích nebo počet žáků na jeho středních školách.

Novelu zákona, která má rozdíly mezi regiony vyrovnat, předloží kraje do Poslanecké sněmovny. Žádný z nich si v přísunu peněz nepohorší, s výjimkou hlavního města Prahy.

„Nikdy se nestalo, že by změna rozdělení daní pro kraje byla takhle daleko. Asociace krajů našla shodu s ministerstvem financí na úpravě parametrů,“ prohlásil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Vyjádření ministerstva redakce zjišťuje.

Plán však má jeden podstatný háček. Podle návrhu by měl stát v celkovém součtu přidat krajům minimálně šest miliard korun, a to v době, kdy kvůli špatnému stavu veřejných financí a ve snaze uspořit škrtá miliardy.

„Tuto částku s ministerstvem financí domluvenou samozřejmě nemáme, kdyby ano, objevila by se ve vládním konsolidačním balíčku a byla schválena. Nevíme, co s naším návrhem udělají poslanci. U žádného zákona to není tak, že by vyšel ve stejné formě, v jaké byl předložen,“ doplnil hejtman.

Více peněz chce i Zlínský a Pardubický kraj

Bez navýšení peněz od státu by některé kraje kvůli novým kritériím tratily. Jmenovitě například Moravskoslezský, Ústecký nebo Olomoucký, což zřejmě ovlivní jejich postoj k návrhu.

Plán také počítá s tím, že se do rozpočtového určení daní přesunou ještě další čtyři miliardy, které dosud jednotlivá hejtmanství získávají formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu krajských silnic.

Pokud by poslanci přijali novelu zahrnující zmiňovaných deset miliard, polepšili by si na jižní Moravě bezmála o 1,5 miliardy korun, tedy o desetinu k současným příjmům necelých 15 miliard.

Výrazné navýšení by čekalo třeba i Pardubický či Zlínský kraj, kde už shodně tento návrh zákona tamní zastupitelé schválili. Podle Grolicha by se k podání návrhu do Poslanecké sněmovny mohla připojit zhruba polovina krajů včetně Středočeského a Libereckého.

Podpora od všech stran na hejtmanství

Hejtmani následně chtějí vyvinout tlak na poslance, aby se novela brzy dostala na jednání a nebyla jen na čekací listině. Podporu mezi členy sněmovny k celkovému schválení zajištěnou nicméně dosud nemají. To má být až jeden z navazujících kroků.

„Bude záležet, kolik krajů se připojí, ale budeme jednat napříč stranami. Zatím se bavíme tady na jižní Moravě. Předsedům zastupitelských klubů jsem zdůraznil, že bych byl rád, aby návrh podpořili všichni jihomoravští poslanci a nedělali si z tématu celostátní politiku, ale politiku pro Jihomoravský kraj,“ podotkl Grolich.

Ostatně na jihu Moravy změnu podporují všechny strany v zastupitelstvu od ODS přes ANO až po SPD.

Docílit spravedlivějšího systému přerozdělování peněz od státu je jedním z hlavních slibů současného vedení Jihomoravského kraje. Kdy a pokud vůbec k jeho naplnění dojde, není jasné. Podle Grolicha se to dá těžko předjímat.

„Sněmovnou by novela určitě měla projít během jejího současného volebního období,“ nastínil hejtman. Mandát sněmovny končí na podzim 2025, zatímco nové krajské volby budou už za rok.

Systém přerozdělování příjmů daní nastavili politici před dvaceti lety. Kritéria byla stanovena pevně a příjem z daní se například nezvyšuje ani s nárůstem počtu obyvatel, na což právě Jihomoravský kraj doplácí.

Méně peněz se podle hejtmanství projevuje zejména v investicích a negativně ovlivňuje možnosti budování dopravní, školské, zdravotnické a další infrastruktury.