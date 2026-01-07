Slepě za náklaďákem i mezi sloupky. Policie ukázala chaos na uzavírce dálnic

  11:18
Dopravní hlavolam čeká na motoristy u přestavovaného křížení dálnic D1 a D2 v Brně. A někteří si s jeho vyřešením nevědí hlavy. Policisté ukázali video, na němž desítky vozů zamířily do zavřeného pruhu vedoucího na stavbu. Zmatení řidiči se pak otáčeli a snažili se dostat zpět na dálnici.

Nové uspořádání dopravy na D1 a D2 v Brně začalo platit v pondělí ráno. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic, silničáři navíc uzavřeli celé jízdní pásy vedoucí na Vyškov a do Brna.

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Řada řidičů se však nedokázala zorientovat a omylem zamířila na staveniště. Policisté zveřejnili video, které ukazuje, jak k tomu došlo.

„Ne vždy se vyplatí jet podle auta před vámi, může to být vozidlo mířící na stavbu, nebo může jeho řidič udělat chybu,“ upozornili policisté v souvislosti s auty, která do špatného pruhu vjela za náklaďákem před nimi.

Druhá část řidičů pak do tohoto pruhu odbočila mezi sloupky dopravního značení, což je zakázané. Za toto počínání policisté rozdávali pokuty.

Neotáčejte se a necouvejte, vyzývá policie

Video také ukazuje, jak se řidiči jedoucí nedopatřením na stavbu otočili a snažili se najet zpět na dálnici. Před tím policisté varují.

„Pokud už se spletete, nepouštějte se do nebezpečných a zakázaných manévrů jako otáčení a couvání. Kontaktujte policisty. Nesnažte se zachránit situaci na poslední chvíli, prudké změny směru a rychlosti jízdy mohou vést k dopravní nehodě,“ upozornili policisté.

V pondělí 5. ledna silničáři kvůli další fázi přestavby mimoúrovňové křižovatky...

Ti u přestavované křižovatky dálnic nasadili větší množství hlídek, které řeší různé komplikace. „Jsou to zejména dopravní nehody, typicky jde o uražená zrcátka, mnohdy způsobené chybnou jízdou širších vozidel v užším pruhu. I přes urychlenou likvidaci tyto nehody ve zúžení nárazově blokují provoz,“ zmínili policisté.

Zároveň posílají odpovědným firmám návrhy na úpravy a doplnění dopravního značení.

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

To však někteří řidiči stále považují za nedostatečné. „Upřímně je to tam chvilkama dost matoucí, připadal jsem si jak lyžař na startu slalomu, kterej vidí trať poprvé a ještě mu průběžně přehazují branky. A to tam jezdím často,“ napsal jeden z uživatelů Facebooku pod policejní příspěvek.

Omezení v nové podobě bude velmi pravděpodobně platit po celý rok. Následně se uzavřou opačné poloviny dálnic a doprava se obrátí.

