Řidič zaváhal, přesto vjel do tunelu v protisměru. Na konci se ještě otáčel

Řidič osobního vozu vjel minulý týden do Husovického tunelu z Merhautovy ulice jízdním pruhem určeným pro výjezd. Situace v těchto místech je kvůli uzavírce mostu na Lesnou komplikovanější než obvykle, i tak však musel přehlédnout nebo ignorovat hned několik dopravních značek.

„Na krátký okamžik sice zastavil, když kolem něj ale zrovna neprojíždělo žádné auto, evidentně vědomě si to namířil přímo do tunelu do protisměru, a navíc bez zapnutých výstražných světel,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková dění, které zachytily kamery.

Šoféři projíždějící tunel správným směrem naštěstí dokázali včas reagovat a nebezpečnému vozidlu se dovedli vyhnout.

„Jeho řidič zakrátko pochopil, že tudy cesta skutečně nevede, a zastavil. Jakmile ale provoz zeslábl, provedl další nebezpečný a taktéž zakázaný manévr, když se začal v tunelu otáčet. Ve chvíli, kdy se mu to podařilo, pak obratem z místa odjel,“ vylíčila Skřivánková.

Přestože hlídky strážníků i republikových policistů byly na místě během několika minut, hříšníka už nezastihly. Ze záznamu je však patrná registrační značka auta, kterou strážníci předali správnímu orgánu. Z videa rovněž vyplývá, že za volantem seděl starší muž.

Městští policisté zároveň upozorňují, že v podobných situacích má řidič zastavit na co nejbezpečnějším místě a zavolat policii. V tomto případě tak mohl učinit už u vjezdu do tunelu na vyšrafovaném místě, místo toho však pokračoval v jízdě dál.