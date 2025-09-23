Žádné páčení dveří či oken. Cizinci se snažili probourat do zlatnictví střechou

Autor:
  13:30
Originálním způsobem se snažili proniknout do zlatnictví v brněnském obchodním domě dva cizinci. Místo páčení dveří či oken na to šli shora, tedy ze střechy. Jejich snahy v nočních hodinách si však všimla ochranka a přivolaní policisté pak muže zadrželi.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dvojice se minulý týden vydrápala na střechu obchodního domu a pokusila se ve stropě vytvořit otvor, kterým by se dostala do zlatnictví.

„Jejich činnost v nočních hodinách ale neušla pozornosti pracovníků bezpečnostní agentury, kteří okamžitě přivolali policii. Hlídky pak za dvojicí vyšplhaly na střechu, kde ji zadržely právě ve chvíli, kdy už muži odstraňovali tepelnou izolaci z připravovaného otvoru,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Oba cizinci putovali do cely a následně jim soudce ve zkráceném řízení uložil trest. Podle informací iDNES.cz dostali muži z Rumunska za krádež a a poškození cizí věci podmínky a budou vyhoštěni.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný...

Lepší silnice pomohou udržet lidi v regionech, říká jihomoravský lídr STAN

Před čtyřmi lety hnutí STAN v předvolební koalici s Piráty těžilo z ukázněnosti svých voličů. Díky kroužkům zamířili ze společné kandidátky na jižní Moravě do Sněmovny jen jeho politici. Z desátého...

23. září 2025  11:36

Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části. Místostarostu odvolali

Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle zástupce uskupení a bývalého starosty této čtvrti Ladislava Kotíka jsou účelově dělené,...

22. září 2025  13:43,  aktualizováno  23.9 10:51

Káva připomínající banány v čokoládě? Proč ne. Brno provoněla výběrová zrna

Kávoví nadšenci o uplynulém víkendu navštívili festival Roast! 2025 v Brně, aby si svůj oblíbený nápoj vychutnali plnými doušky a oslavili poslední letní víkend. Za oprýskanými zdmi bývalé Káznice se...

23. září 2025  8:47

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...

22. září 2025  18:23

Příběhy už jsou barvitější, ale chybí tvorba pro mladé, říká šéfová festivalu seriálů

Sedm let nazpět založila v Brně mezinárodní festival zaměřený na televizní seriály, ve který veřejnost příliš nevěřila. Od té doby získával Serial Killer pod vedením Kamily Zlatuškové a jejích kolegů...

22. září 2025  17:48

Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela

Nejprve pomoc stranické kolegyni ve výnosné investici s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později nesrovnalosti ve vlastním majetku. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel...

22. září 2025  16:16

Bytného soudí za zastřelení žárlivce, který ho napadl kvůli sexuálním narážkám

Žárlivost hrála podle spisu hlavní roli v případu muže zastřeleného v brněnském bytě. Invalidnímu důchodci Martinu Unzeitigovi hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až šestnáctileté...

22. září 2025  15:49

Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník...

22. září 2025  12:20

Za pronájem bytu nižší daně, navrhuje jihomoravský lídr Pirátů Švagerka

Poslední tři roky je Michal Švagerka z Pirátů místostarostou v šestitisícových Dubňanech na Hodonínsku, kde však nekandidoval ve stranickém dresu, ale za místní sdružení. „Určitě se nijak neschovávám...

22. září 2025  11:55

Místo domů vyrostla nelegální skládka. Viníka se nedaří určit, obec je bezmocná

Premium

Sliboval šestnáct rodinných domů, místo nich však developer na tři stavební pozemky v obci Železné na Brněnsku pouze navezl odpad. Od té doby uplynul více než rok a asi 80 tisíc tun nezpracovaného...

22. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.