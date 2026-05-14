Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Dvaatřicetiletý muž se od poloviny ledna vloupal do nejméně pětadvaceti bytů určených ke krátkodobým pronájmům.
V mnohých z nich se předtím ubytoval a zjistil tak kód ke skříňce s klíči, která bývá umístěná před vchodovými dveřmi do domu. Tento kód má často stejný základ a mění se třeba jen jedna číslice, takže zloděj nakonec našel správnou kombinaci. A když si nepomohl důvtipem, skříňku zkrátka vypáčil.
Krytí mu poskytovala modrá výbava kurýrní společnosti Wolt, u které se nechal na asi pět dní zaměstnat. „Nakoupil si tak firemní oblečení a potřebné vybavení. Po ukončení práce mu tyto věci zůstaly, což mu mnohdy také usnadnilo vstup do domu, protože se stále prezentoval jako pracovník kurýrní služby,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Bohatá trestní minulost
Z bytů muž odnášel televize a další elektroniku, domácí spotřebiče a třeba i varnou desku. „Nepohrdl ani drogistickým zbožím či ložním prádlem. V chodbách bytových domů v několika případech odcizil také jízdní kola. V ulici Vlhké vytrhl z fasády bezpečností kameru, kterou si také odnesl. Na stejné ulici v jednom z bytů pustil vodovod a způsobil tak další škodu vytopením,“ vyjmenovala Cejnková.
K odnášení lupu muž žádnou sofistikovanou strategii neměl, což ukazují zveřejněné záznamy z kamer. „Na jízdním kole si například odváží velkou LCD televizi, na jiném záběru zápasí s velkým pytlem plným lupu, zachycen je i při odjezdu z místa činu se dvěma jízdními koly,“ uvedla Cejnková.
Ukradené věci výtečník s bohatou trestní minulostí prodával přes inzertní portál, odcizením a poškozením způsobil škodu za téměř půl milionu korun.
Policisté jej dopadli minulý týden v noci, když si na něj počíhali při jízdě na elektrické koloběžce v ulici Milady Horákové v centru Brna. Muž nyní pobývá ve vazbě a čelí obvinění z trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.