Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Brněnští kriminalisté měli při pátrání po zloději k dispozici řadu záznamů z bezpečnostních kamer, které jej zachytily přímo při činu, ale ani s pomocí veřejnosti se jim ho déle než dva roky nedařilo dopadnout.
„Zlom nastal koncem července, kdy kriminalisté prováděli bezpečnostní akci zaměřenou na potírání majetkové trestné činnosti v centru Brna. Během ní si všimli muže, který přesně odpovídal popisu hledaného,“ přiblížila policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Podezřelý původně po výzvě k prokázání totožnosti tvrdil, že nemá doklady, a snažil se odejít, ale po chvíli začal spolupracovat. „Na místě se k sérii krádeží doznal a uvedl, že se mu ulevilo, protože dlouhodobě žil ve stresu z očekávaného zásahu policie,“ sdělila Cejnková.
Sedmapadesátiletý muž s kriminální minulostí má podle vyšetřovatelů na kontě 22 vloupání do firem a ordinací, z nichž si bral výhradně finanční hotovost. Polovinu skutků spáchal v Brně, za dalšími dojížděl vlakem do Pardubic, Olomouce, Uherského Hradiště a dalších míst. Krádežemi a poškozením majetku způsobil škodu přes 750 tisíc korun.
„Ke krádežím ho podle jeho slov dohnala snaha finančně pomoci své dceři a jejím třem dětem,“ uvedla Cejnková. Za krádež a také neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí muži až pětileté vězení.