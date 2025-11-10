Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

  16:09
Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl obchodník z prodejny, rozeběhl se za zlodějem a nakonec od něj získal peněženku zpět. Ani policistům dlouho netrvalo, než zjistili, že jde o muže, který má brzy být ve vězení.

Když čtyřiasedmdesátiletá žena minulý týden vycházela z obchodu v centru Brna v Josefské ulici, zatarasil jí cestu na schodech neznámý mladík. „Strčil do ní, vytrhl jí kabelku, ze které vytáhl peněženku, a dal se na útěk,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Žena sice na schodech zavrávorala, ale nic se jí nestalo. Vše však zpozoroval prodavač z obchodu a okamžitě se za lupičem rozběhl. Pronásledoval jej stovky metrů až do Divadelní ulice. Nejdříve to vypadalo, že se mu muž ztratil v blízké restauraci, kde se snažil schovat u stolu jako běžný host.

Zloděj strhl ženě náušnici. Strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na zem

Prodavače ale na prvního běžce upozornil jiný kolemjdoucí a navedl ho dovnitř, kde se následně mezi oběma muži strhla menší potyčka. „Mladík sice utekl, ale peněženku svědek získal zpět a následně vrátil oloupené paní,“ doplnila mluvčí.

Brněnští kriminalisté pak i díky záběrům z restaurace zjistili, jak muž vypadal, a hned měli jasno, kam si pro něj přijít. Na kontě už má totiž řadu provinění, ostatně tento týden měl nastupovat do vězení za předchozí prohřešky. Nástup si tak o několik dní uspíšil. „Za uvedený skutek může ve vězení strávit až deset let,“ dodala Cejnková.

