Konflikt se odehrál tento týden při odpoledním průjezdu tramvaje brněnskou ulicí Cejl. Čtyřicetiletý muž požádal dvanáctiletého hocha o půjčení mobilního telefonu.
„Když se zdráhal, o přístroj se začali přetahovat. Prakticky obratem se agresorovi podařilo mobil vytrhnout a sebrat. Jakmile tramvaj zastavila, zkusil pachatel zmizet,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Snahu o únik překazili zloději svědci, kteří přivolali policejní hlídku. Ta vzápětí muže dopadla, přičemž zjistila, že jde o známého recidivistu.
„V součtu s dalšími prohřešky po nutných úkonech v trestním řízení zamířil přímo do vězení. Školákovi potom policisté odcizený mobil vrátili,“ sdělil Malášek.