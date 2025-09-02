Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Autor:
  12:17
Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na to, že jej strážníci chytili pár minut po činu a že jen pokus je trestný.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Strážníky na místo přivolal okradený muž. Podle výpovědi mu zloděj vytrhl mobil z ruky při procházení kolem a pospíchal z místa pryč.

„Když jsem ho chytil, tak ho pustil,“ popsal dále. Mobil tak měl muž zpět u sebe. Mladého zloděje ale nechtěl nechat uniknout trestu za pokus o krádež.

„Díky okamžitému oznámení pracovníci městské policie obratem prozkoumali záběry z kamerového systému a instruovali hlídky,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

VIDEO: Spícímu muži zloději ukradli mobil, po pár minutách i peněženku

Zloděj se z místa nedostal daleko, pohyboval se stále nedaleko brněnského hlavního nádraží, kde se pokusil muže okrást.

Mladík nejdříve tvrdil, že o ničem neví, pak si ale „najednou“ vzpomněl. „Řval na mě,“ tvrdil strážníkům.

„A kvůli tomu, že na vás řval, jste mu vzal mobil?“ ptal se nevěřícně městský policista. Následně mu po jeho slovech, že přece nic nesebral, vysvětlil, že i pouhý pokus je trestný.

Jak se ukázalo, nebyla to jeho jediná krádež. „V minulosti už byl za ni odsouzený a aktuálně mu běžela zkušební doba podmíněného trestu,“ sdělil Ghanem. Tu tak porušil a s velkou pravděpodobností tedy skončí za mřížemi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Podle informace...

2. září 2025  12:39

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  2.9 8:14

Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští...

2. září 2025  5:56

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Premium

Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena...

1. září 2025

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:04

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Na jižní Moravě „vychovají“ zdravotní sestry, místo tělocviku táhne trenérství

Více než 160 tisíc dětí z jižní Moravy dnes po prázdninách zamířilo do škol. Některé z nich přitom usedly do lavic, které před nimi ještě nikdo nevyzkoušel. Na Střední škole André Citroëna v...

1. září 2025  14:05

Dyje se po připojení ramen prodlouží o kilometr, kvůli hranici se řeka rozdělí

Řeka Dyje se mezi Břeclaví a soutokem s Moravou prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři k toku připojí dříve odstavená ramena. Jde o dvě ramena na českém území, třetí vodohospodáři napojí v...

1. září 2025  12:25

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

1. září 2025

Hrající legenda vs. flegmatický talent. V boji o titul proti sobě stojí bratři

Brněnské finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy, v němž byl před nedělním třetím duelem stav 1:1 na zápasy, zpestřuje i bratrský soubor Jakuba a Adama Hajtmarových. Oba jsou výraznými...

31. srpna 2025  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.