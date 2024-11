Zloděj si strčil do kalhot dva chlazené králíky, prozradil ho naditý rozkrok

Vypadalo to, že si muž jde „jen“ nakoupit jako jakýkoliv jiný zákazník. Do košíku si dával drobné zboží. Když se ale dostal k chladicím boxům, vybral si jedno kuře a strčil si je do kalhot do oblasti rozkroku. „Na stejné místo si uložil také několik kusů másla,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Chování podivína ale neušlo pozornosti tamních zaměstnanců. „Když se ho dotázali, co dělá, muž řekl že nic,“ doplnila. Nezbylo mu však nic jiného než kuře a máslo vrátit do regálu. Poté už jen zaplatil drobný nákup z košíku a odešel.

Jenže nezamířil domů, ale do jiného supermarketu, kde si vyhlídl opět chladicí box. Z něj si tentokrát vzal dva králíky. „Opět si je zastrčil do kalhot do rozkroku a i přesto, že mu samotnému to prý připadalo nápadné, prošel tak přes pokladny,“ sdělila mluvčí. Zloděje si ale všiml svědek, který zavolal policii. Záběry naditého rozkroku sice policisté mají, nicméně je nechtějí zveřejnit.

Nejen policisté, ale i prodavači tohoto už notorického recidivistu dobře znají. Za sebou má řadu majetkových trestných činů, za něž v minulosti seděl i ve vězení. Tehdy také kradl maso a další potraviny, které se snažil ukrýt v kalhotách či jinde pod oblečením.

I přes nejnovější případ a možnou škodu nedosahující ani tisícikoruny hrozí zloději až tři roky pobytu za mřížemi. Podle Cejnkové je to dané tím, že se podobných prohřešků dopouští opakovaně.