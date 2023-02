Zloděj ukradl zlaté slitky za miliony. Udělal ale chybu, podíval se do kamery

Zloděj do sídla firmy v obci na jihu Moravy přišel s batohem na zádech, do něhož si několik kilogramů zlatých slitků uložil. Do budovy se dostal oknem, které při vloupání poničil. Pak se uvnitř dostal ke klíčům od trezoru a z něho slitky v hodnotě několika milionů korun odcizil.

Ještě předtím však dosud neznámý pachatel udělal chybu. Za jedněmi z dveří narazil na bezpečnostní kameru, do které pohlédl, takže ukázal svůj obličej.

Když si svoji chybu uvědomil, vrátil se do budovy pro zbytek papírové krabice. Tu zavěsil před kameru, aby znemožnil pohled za dveře, a mohl tak akci nerušeně dokončit. Ani kameru, ani počítač s nahraným záznamem, však nezničil, čímž po sobě zanechal důležitou stopu.

„Kriminalisté vyšetřující případ uvítají informace k totožnosti muže, kterého v kanceláři zachytila bezpečnostní kamera. Informace můžete sdělit na tísňovou telefonní linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.