VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Autor:
  8:54
Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po deváté večer využil zloděj, který ji prošacoval a s hodnotným telefonem rychle zmizel. Policisté po něm pátrají.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zloděj si svou oběť vytipoval už v podchodu, kdy ji míjel. Po pár sekundách se ale zastavil, ohlédl se za ženou a přidal do kroku, aby ji ještě dostihl před nástupem do vlaku.

„Muž šel v těsné blízkosti za ní a přitom jí nenápadně prohledal kapsy kabátu. Z něj odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř 25 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Žena na krádež přišla až ve vlaku, kdy už byl dávno pryč. Policistům vše nahlásila a ti díky mnoha kamerám, které se na nádraží nachází, brzy našli na záběrech i tuto krádež.

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Ačkoliv to i ze zveřejněných záznamů vypadá, že krádež není pro muže ničím sprostým a novým, policisté dosud nezjistili jeho totožnost.

Žádají proto nyní se zhruba měsíčním odstupem od události z 21. října o pomoc veřejnost. „Je také možné, že se jedná o cizince,“ dodal Chaloupka.

Policisté i v této souvislosti zároveň upozorňují, aby byli lidé obezřetnější nyní před Vánocemi, kdy se v obchodních centrech pohybuje větší množství lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Ženě při chůzi bleskurychle prošacoval kabát, krádež zachytila kamera

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po...

19. listopadu 2025  8:54

Divoké jízdy opilců i pohozená vozítka. Brno chce noční zákaz sdílených koloběžek

Sdílené elektrokoloběžky Lime (2025)

Po večeru v hospodě jede tramvaj či rozjezd až za dlouho. Poblíž se však nachází sdílená elektrokoloběžka, která člověka doveze za kratší dobu a bez čekání. Odemkne ji, nasedne a doma je rychleji,...

19. listopadu 2025  5:03

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Sparťan Dzierkals ze Sparty zakončuje proti brankáři Zugu Genonimu.

Po ostudě z minulého týdne si u svých fanoušků alespoň částečně vylepšili renomé, ale pachuť s přístupu k Lize mistrů zůstává. Hokejisté Sparty i Komety Brno své úterní odvetné zápasy osmifinále...

18. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  20:50

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Na hradě Veveří byla zahájena obnova Jižní brány s novým návštěvnickým centrem...

Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů....

18. listopadu 2025  16:41

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

18. listopadu 2025  15:52

Agresivní pacient v nemocnici děsil sestry, spolu s ostrahou se zamkl na vrátnici

V boskovické nemocnici se odehrálo v neděli v podvečer drama. Agresivní pacient...

Dramatické chvíle si prožil v neděli v podvečer personál boskovické nemocnice. Z interního oddělení utekl agresivní pacient s psychickými problémy, který ještě předtím svým chováním sestry vyděsil...

18. listopadu 2025  12:50

Opravy chátrajících domů jako rychlá cesta k bydlení. Na trh přinesou tisíce bytů

Ve vybydleném domě na adresa Mostecká 16 v brněnských Husovicích chce město...

Podle analýzy ministerstva pro místní rozvoj se v celé republice nachází víc než 570 tisíc volných bytů. Konkrétně v Jihomoravském kraji jich je podle dat Českého statistického úřadu z roku 2021 víc...

18. listopadu 2025  10:03

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:05

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:28

Advantage Consulting, s.r.o.
SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ (50. - 60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 50 000 - 60 000 Kč

Dalších 31 316 volných pozic

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno se rozrostla o další parádní kousky....

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­...

15. listopadu 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.