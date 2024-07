Stárnoucí detektiv musí v novém seriálu třeba i vypátrat mešní víno

Dvanáctidílný rodinný detektivní seriál bude mít premiéru příští rok na obrazovkách České televize a podle tvůrců má být protkaný humorem. Příběh stárnoucího detektiva v podání Martina Pechláta je zpestřen jeho minulostí u elitního kriminalistického útvaru, protkán bláznivými klienty i nevyřešeným vztahem se synem Jirkou v podání Vendelína Urbana.

„Otevírání starých ran v kombinaci s aktuálně řešenými případy mnohdy přináší dramatické, jindy tragikomické souvislosti,“ odkrývá děj kreativní producentka Jiřina Budíková.

Natáčení začalo na jaře v různých lokacích v Brně a okolí, například na sídlišti v Komárově, v Žabovřeskách nebo v nedalekých Hustopečích. V těchto dnech štáb natáčí na zámku v Jaroslavicích na Znojemsku, který pro seriálový děj slouží jako klášter. Dotočeno bude na přelomu července a srpna.

Seriál vznikl na volné motivy povídek Antonína Jirotky ze soukromé detektivní praxe. „Děj je zasazený do současnosti. A jakkoliv se soukromý detektiv nemůže plést policii do vyšetřování vražd, často vedou zprvu banální stopy na stopu závažného zločinu. A to vše s jemným ironickým humorem Martina Pechláta,“ přibližuje dramaturg Ivo Cicvárek.

Líčení Zdeny Herfortové (vlevo) a Simony Lewandowské před natáčením seriálu Zločin na dobré cestě na zámku v Jaroslavicích.

Další postavy ztvární například Simona Lewandowská, Zdena Herfortová, Lucie Polišenská, Viet Anh Doan, Jan Kolařík, Anna Kameníková nebo Zuzana Fialová.

Na vzniku spolupracuje brněnské studium České televize se společností Luminar Film Zlín. Režie se ujali Jaroslav Fuit, který v minulosti režíroval například seriál Polda, a Petr Zahrádka. Scénář napsali Martin Šimíček, Marek Grajciar a Jakub Roll.

Podle Fuita má série jinou dynamiku než většina českých detektivek. „Jde o lehčí případy, třeba o ukradené mešní víno. Není to policejní vyšetřování, náš detektiv nemůže vzít otisky nebo si někoho pozvat na výslech. Musí na to jít logicky,“ uvedl.