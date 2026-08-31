Stav chlapců zraněných při nehodě s opilým trenérem se zlepšil, dva už jsou doma

„Dva chlapci díky zlepšení zdravotního stavu byli propuštění do domácího léčení, další dva byli přeloženi z anesteziologicko-resuscitačního oddělení na oddělení JIP Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,“ uvedla pro iDNES.cz Lenka Martinková z Centra komunikace Fakultní nemocnice Brno, pod níž Dětská nemocnice spadá.
Domů mohla jít dvojice chlapců, kteří nebyli tak vážně zraněni. I ti, kteří na tom byli hůř, a do nemocnice je z místa nehody transportovaly vrtulníky, na tom jsou však již lépe, když mohli být přesunuti z oddělení ARO.
Konkrétní stav hospitalizovaných však Martínková nemohla komentovat vzhledem k tomu, že jde o nezletilé pacienty.
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Ve fakultní nemocnici zůstává hospitalizovaný i řidič, který vezl pět dětí a v opilosti naboural. Při dechové zkoušce mu naměřili více než 3 promile alkoholu. Některá média uvádějí hodnotu dokonce 3,8 promile. K tomu se policisté nevyjádřili.
Na vyšetřování nehody, při níž přímo na místě zemřel jeden chlapec, dále pracují. Kvůli hospitalizaci zatím nemohli plně vyslechnout šoféra, který nejenže řídil opilý, ale měl ve voze více dětí, než kolik je uvnitř sedadel. Policisté proto zároveň zjišťují, zda byl vůbec někdo připoutaný.
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26. srpna 2026