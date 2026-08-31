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Stav chlapců zraněných při nehodě s opilým trenérem se zlepšil, dva už jsou doma

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  8:46
Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...
Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...
Mladí fotbalisté vyrazili se svým trenérem z rekreačního střediska Prudká na...
Tragická nehoda u Doubravníku na Brněnsku (26. srpna 2026)
17 fotografií
Dětská nemocnice v Brně má dobré zprávy. Dva chlapci zranění minulý týden při tragické autonehodě u Doubravníku na Brněnsku, při níž jeden hoch zemřel, už mohli být díky zlepšení zdravotního stavu propuštěni do domácího léčení. Další dva chlapce lékaři přeložili z oddělení ARO na JIP, což podle nemocnice značí rovněž zlepšení.

„Dva chlapci díky zlepšení zdravotního stavu byli propuštění do domácího léčení, další dva byli přeloženi z anesteziologicko-resuscitačního oddělení na oddělení JIP Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,“ uvedla pro iDNES.cz Lenka Martinková z Centra komunikace Fakultní nemocnice Brno, pod níž Dětská nemocnice spadá.

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna 2026)
Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna 2026)
Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna 2026)
Mladí fotbalisté vyrazili se svým trenérem z rekreačního střediska Prudká na fotbalové hřiště v Doubravníku na Brněnsku. Cesta skončila tragickou nehodou, při níž jeden z nich zemřel. (27. srpna 2026)
17 fotografií

Domů mohla jít dvojice chlapců, kteří nebyli tak vážně zraněni. I ti, kteří na tom byli hůř, a do nemocnice je z místa nehody transportovaly vrtulníky, na tom jsou však již lépe, když mohli být přesunuti z oddělení ARO.

Konkrétní stav hospitalizovaných však Martínková nemohla komentovat vzhledem k tomu, že jde o nezletilé pacienty.

Rána pro celou obec. Vzpamatovává se ze smrti hocha, tým trénuje tiše dál

Ve fakultní nemocnici zůstává hospitalizovaný i řidič, který vezl pět dětí a v opilosti naboural. Při dechové zkoušce mu naměřili více než 3 promile alkoholu. Některá média uvádějí hodnotu dokonce 3,8 promile. K tomu se policisté nevyjádřili.

Na vyšetřování nehody, při níž přímo na místě zemřel jeden chlapec, dále pracují. Kvůli hospitalizaci zatím nemohli plně vyslechnout šoféra, který nejenže řídil opilý, ale měl ve voze více dětí, než kolik je uvnitř sedadel. Policisté proto zároveň zjišťují, zda byl vůbec někdo připoutaný.

26. srpna 2026

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