Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

  13:01
Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo na Slovensku, v Maďarsku nebo Slovinsku. Vinaři se proto obávají, aby nedošlo k jeho zavlečení do Česka sazenicemi množenými v zemích s už prokázaným výskytem.
Odumírání a podvinování listů vinné révy při napadení agresivní chorobou známou...

Odumírání a podvinování listů vinné révy při napadení agresivní chorobou známou jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. | foto: Svaz vinařů

Nejvýraznějším příznakem agresivní choroby známé jako zlaté žloutnutí révy je...
Pod tíhou nemoci se listy révy vinné zbarví do zlatožluta, postupně se svinou,...
Pod tíhou nemoci se listy révy vinné zbarví do zlatožluta. Postupně se svinou,...
Pod tíhou nemoci se listy révy vinné zbarví do zlatožluta, ale mohou mít až...
6 fotografií

Nejhorší je situace na Slovensku, kde úřady na přítomnost nemoci dlouho nereagovaly. Přestože se první výskyty potvrdily už v roce 2021, zahájení karantény stát nařídil až o dva roky později.

Hrozba rozšíření choroby proto vyvolává u českých vinařů značnou obezřetnost. „V tuto chvíli podnikáme všechny preventivní kroky, které koordinujeme s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Zároveň vyzýváme všechny vinaře, aby věnovali zvýšenou pozornost svým vinohradům,“ uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

„ÚKZÚZ připravuje nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních s cílem podchytit případné dodávky rozmnožovacího materiálu révy vinné ze zemí s výskytem agresivního kmene původce zlatého žloutnutí révy a testovat je na přítomnost tohoto patogenu,“ upřesnila mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.

Masivní šíření by způsobilo značné ekonomické škody a výrazný úbytek ploch vinic. Zasažený vinohrad se totiž musí vytrhat i s kořeny a teprve po dvou letech je možné jej znovu osázet. „Situace jen dokazuje, jak je náš obor křehký a komplikovaný. Když si odmyslím mrazy nebo nepříznivé počasí v době sklizně, je zlaté žloutnutí nepřítel vinařů číslo jedna,“ zdůraznil Chlad.

První symptomy až po třech letech

Někteří čeští vinaři už se zlatým žloutnutím bojují. „Nemoc v současnosti na vinohradu eviduji. Zahájil jsem léčbu experimentálními směsmi, na nichž spolupracuji s Mendelovou univerzitou. Očkuji je přímo do révy. Pořád je to ale sázka do loterie. Někdy máte rostlinu s příznaky, která se uzdraví sama, a jindy vám zase uhyne bez příznaků,“ popsal Ivo Bukovský z Vinařství Bukovský.

Nový postrach vinic. Zlaté žloutnutí kosí révu a není proti němu lék

U dalších vinařů je komplikované chorobu přesně diagnostikovat. „Aktuálně máme na vinohradu nějaké onemocnění, ale nemoci vína mají často velmi podobné příznaky, takže se to těžko rozlišuje,“ vysvětlil Martin Žluva z Vinařství Kořenek.

Nemoc se zpočátku projevuje nenápadně. První symptomy se mohou objevit až po třech letech. Nejvýraznějším příznakem je předčasná změna zbarvení a skvrnitost listů - u bílých odrůd žlutozelené se zlatožlutou žilnatinou, u modrých červené až červenofialové.

Drony vidí všechno. Vinaři s jejich pomocí odhalují nemocnou révu

Bobule hroznů se nevyvíjejí nebo předčasně vadnou. Dále také mají příliš mnoho kyselin a málo cukru. Dochází k usychání a odpadávání květů. Výhonky se svěšují, jsou tenké a gumovité. Hlavním přenašečem choroby je křísek révový.

Odumírání a podvinování listů vinné révy při napadení agresivní chorobou známou jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu.
Nejvýraznějším příznakem agresivní choroby známé jako zlaté žloutnutí révy je předčasná změna zbarvení a skvrnitost listů. U modrých jsou červené až červenofialové.
Pod tíhou nemoci se listy révy vinné zbarví do zlatožluta, postupně se svinou, jsou kovově lesklé a křehké.
Pod tíhou nemoci se listy révy vinné zbarví do zlatožluta. Postupně se svinou, jsou kovově lesklé a křehké.
6 fotografií

ÚKZÚZ už od roku 2021 provádí pravidelný monitoring vinic a rozhoduje o případných nápravných opatřeních. Při zachycení mírnější varianty nemoci na Břeclavsku a Znojemsku ve stejném roce ústav nařídil likvidaci infikovaných keřů a aplikaci ochranných prostředků proti křískovi. Tehdy se nemoc podle všeho dostala do Česka z Rakouska.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:58

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

Oba brněnské týmy si v Eurocupu basketbalistek ve třetím kole připsaly druhé výhry. Žabiny zvítězily 76:54 na hřišti dosud stoprocentního Campobassa, KP zdolalo ve vyrovnaném utkání 76:73 jiný...

22. října 2025  23:03

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  18:54

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:19

Když má Praha O2, tak my T-Mobile. Brno oznámilo partnera pro novou arénu

Brněnská hokejová Kometa a pražská Sparta jsou vždy bráni jako velcí rivalové. Teď se do tohoto soupeření - v nadsázce řečeno - pouští i přímo politici. Vznikající hala, která se stane domovským...

22. října 2025  16:41

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...

22. října 2025  14:33

Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na...

22. října 2025  13:48

Vědkyně se soudí kvůli diskriminaci. Její nástupce hned bral víc peněz

Přes čtyři roky pracovala Alice Dvorská v Akademii věd České republiky. Po jejím odchodu nastoupil místo ní vědec, který od svého nástupu pobíral výrazně vyšší osobní příplatek než ona. Na základě...

22. října 2025  13:18

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.