Nesmyslné blinkry, podivné brzdění. Zkouřený muž jel pomateně, vezl přitom dítě

Na několikakilometrovém úseku cesty z Hodonína do Dubňan stačil řidič v autě před policistou spáchat celou řadu přestupků. Když za tmy a na mokré vozovce ohrozil několik vozidel, neváhal policista povolat do akce svoje kolegy, jimž za jízdy podával informace, kde se zrovna s podezřelým vozidlem na mušce pohybuje.

Když do mikrofonu kolegům sdělil svoji domněnku, že řidič před ním je opilý, nebyl daleko od pravdy. Zjistilo se to hned poté, co riskantní jízdu sám řidič ukončil a zastavil. Policista v civilu se mu legitimoval a vyčkal s ním do příjezdu hlídky.

„Kromě šesti vyslovených zákazů řízení měl za jejich opakované porušování dokonce zanedlouho nastoupit do vězení. Dechová zkouška sice dopadla dobře, ale naopak by zřejmě dopadl test na drogy. Ten raději řidič odmítl, přestože se přiznal, že předtím vykouřil marihuanu,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Co hlídce vyrazilo dech byla za daných okolností přítomnost dítěte na zadním sedadle. Muž potomka vezl mimo autosedačku, nebyl ani připoután. „Pro ospalého předškoláka si na služebnu museli nakonec dojet příbuzní,“ dodal Vala.

Zajímavý bude také osud auta, které si řidič hazardér údajně koupil teprve nedávno a měl ho prý na náhradní díly. Policisté mu jej nechali odtáhnout a rozhodovat o něm se bude v rámci trestního řízení. „Hrozí i jeho propadnutí,“ řekl Vala.

To už možná řidiče nebude muset až tak trápit. Bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a je nasnadě, že nástupu do vězení se nevyhne.