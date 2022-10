Kladivem kouzlí odmala, oceněného kováře inspirovaly i filmové postavy

Kovář Will Turner, který byl obyčejným řemeslníkem, než se ve filmovém hitu Piráti z Karibiku potkal s Jackem Sparrowem. Nebo silný a spravedlivý mladík ztvárněný hercem Pavlem Křížem v pohádce O statečném kováři.

Tyto postavy byly silnou inspirací pro Jana Šeráka z Bílovic nad Svitavou. Když se k nim přidal ještě zájem o historický šerm a obliba žánru fantasy, všechno dohromady v něm už na základní škole zažehlo jiskru lásky ke kovářskému řemeslu. Dnes je díky tomu nejlepším živnostníkem v Jihomoravském kraji.

Už jako malý kluk si Šerák zkoušel vyrábět různé nože nebo kroužkovou zbroj. Ta je mimochodem dodnes funkční a slouží kamarádům na různých akcích.

„Jako dítě jsem neměl peníze na vybavení, tak jsem to udělal tak, jak se to na vesnici dělá. Vyrobil jsem si ho. Výheň například ze starého smaltovaného hrnce a fénu, z lesa jsem pak donesl, nařezal a naštípal soušku. Místo kovadliny jsem měl kousek kolejnice a jako materiál mi sloužily staré rezavé hřebíky, co jsem posbíral někde po stavbách,“ odhaluje kovář se smíchem svoje začátky.

Protože zjistil, že ho tento koníček nesmírně baví, záhy se rozhodl, že se jím pokusí živit. Základní vybavení jako pilník, pilku nebo svěrák měli doma v garáži, ale na pokročilejší nástroje jako kovadlinu nebo úhlovou brusku si přivydělával na brigádách.

Pomáhala mu také rodina. Díky tomu, že si osvojil základy, pak míval na střední škole mnohdy splněno dřív než ostatní, a tak mu zbyl čas na výrobu nářadí do své dílny, kterou si dovybavil. Ke konci školy už tvořil pro kamarády a známé často jen výměnou za pozvání na pivo.

„Dostával jsem se do povědomí okolí a při vyšší odborné škole jsem už založil živnost a realizoval normální zakázky. Rodiče mě živili, neměl jsem velké náklady, takže jsem si to mohl vyzkoušet. Dařilo se, měl jsem štěstí na kontakty a relativně jsem se chytl,“ vypráví Šerák.

Podobně brzy jako s podnikáním naplno začal i s rodinným životem. S manželkou koupil dům, rekonstruoval jej a založil dílnu. „Byly to začátky o chlebu a o vodě, ale překonali jsme to,“ směje se s odstupem času.

Nyní má v Kanicích na Brněnsku s několika kolegy pronajaté prostory na dílnu s rozměry dle svých představ a vybavením, které mu umožňuje tvořit téměř cokoli, na co sám s velkými lisy, soustruhy nebo kovadlinami stačí.

Piplání s prstýnky

Šerák průběžně střídá profese kováře, šperkaře a restaurátora. „Člověk si od těch velkých těžkých věcí rád odpočine u drobných šperků, ale po čase se zase opět rád vracím ke kladivu a pořádné kovařině. Prolíná se to sezonně. Restaurátorské práce na veřejných objektech bývají koncem roku, prstýnky spíš zjara,“ popisuje.

Do „piplačky“ s prstýnky se přitom původně vůbec pouštět nechtěl. „Když jsem vyrobil první, řekl jsem, že už to nikdy dělat nebudu. Proti hrubé kovařině nebo zámečnictví to byl skok do neznáma, člověk tomu musí věnovat hodně času a materiálu, než se to naučí. Ale rozhodla poptávka,“ vysvětluje Šerák.

Nyní další rozvoj své živnosti paradoxně vidí právě převážně ve výrobě prstenů, které zpracovává z neobvyklých materiálů, jako je nerezový damašek, zirkonium a titan.

Nerezový damašek jsou v podstatě dva a více typů korozivzdorné oceli s různým chemickým složením, které se kovářsky sváří v jeden homogenní materiál, jenž se pak různě překládá, čímž vzniká struktura damašku. Konkrétně výrobky rodící se pod Šerákovýma rukama pak mají neobvyklý vzor.

Je taky jeden z mála v republice, kdo pracuje se zirkoniem, což je materiál podobný titanu, ale s jednou bonusovou vlastností – když se zahřeje, zčerná. Šperky pak vypadají úplně jinak než ty ve zlatnictví, protože jsou šedočerné barvy.

Materiály taky různě kombinuje, třeba se zlatem nebo brilianty. „Nebojím se experimentovat. Zkusím to a buď to vyjde, nebo ne,“ usmívá se novopečený vítěz soutěže Moneta Živnostník roku 2022, jemuž triumf podle vlastních slov dodal nový zápal do práce a dalšího rozvoje.