Nová chlouba Brna. Židovskému muzeu navrhli Japonci nekonečnou stuhu

Japonci navrhli otevřenou budovu připomínající tvarem stuhu, jež začíná u země a končí v nejvyšším patře s vyhlídkou. Do zahrady objektu umístili strom.

Svou podobou byl návrh japonského studia střídmý. „Vysoce ceněná byla otevřenost a vstřícnost objektu vůči městu a jeho obyvatelům. Protože v něm bude nejen muzeum, ale i výstavní sál nebo knihovna, chceme, aby se lidé nebáli vejít dovnitř a dům působil přívětivě,“ řekl šéf nadačního fondu pro zbudování muzea Martin Reiner.

Druhé místo v soutěži obsadil nizozemský ateliér MVRDV. Jeho návrh domu se při hodnocení poroty ocitl na pomyslném opačném spektru interpretace než projekt Japonců. Architekti z Nizozemska pojali objekt jako monument ve tvaru vázy. „Sice by se na něj jezdili dívat lidé z celého světa, ale působil sebestředně,“ poznamenal Reiner.

„Model otevřeného domu kontaktně spojeného s veřejným okolním prostorem byl po obsáhlé diskusi zvolen pro komplexní splnění zadání i pro Brno jako vhodnější. Největší otevřenost, obsahová i formální, byla jednomyslně shledána u návrhu Kengo Kuma & Associates. Pro eruptivní, emotivní projev byl vysoce hodnocen projekt MVRDV. Byla však diskutována míra využitelnosti a variability vnitřního prostoru,“ shrnul předseda poroty, architekt Josef Pleskot.

Hotovo bude nejdřív v roce 2028

Teď bude následovat dopracování vítězného návrhu do podoby architektonické studie. Japonský ateliér na tom bude spolupracovat se zadavatelem soutěže, tedy nadačním fondem. Následně záměr postoupí do fáze vypracování projektové dokumentace, tak aby byl připravený k výstavbě v horizontu tří až čtyř let.

Šéf fondu Reiner bere rok 2028 jako optimistický výhled, kdy by muzeum mohlo začít fungovat. Zároveň však přiznává, že by se muselo všechno sejít a nesměly by nastat žádné komplikace či průtahy, které u podobně velkých projektů vznikají téměř vždy.

Náklady na výstavbu muzea se orientačně pohybují ve stovkách milionů korun, zřejmě přesáhnou i miliardu. Fond plánuje získat peníze od soukromých dárců, ze státních i evropských fondů. Vítězný projekt Japonců hraje do karet finanční stránce záměru, protože ze všech návrhů vychází nejlevněji.

Pro muzeum, které nabídne stálou expozici o tisícileté historii Židů v Brně, je připravená plocha dnešního parkoviště vedle starého autobusového nádraží v centru města. Parcelu se zavázalo bezplatně poskytnout město.

Kromě ateliérů z Japonska a Nizozemska se soutěže na podobu budovy zúčastnila i další dvě pozvaná studia ze zahraničí – italské Cino Zucchi Architetti a dánské Bjarke Ingels Group. Čeští architekti pozvánku neobdrželi. Soutěžní návrhy si lidé prohlédnou do 15. listopadu v Galerii architektury.