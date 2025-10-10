Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

Autor: ,
  12:46
Stavba okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku u mostu přes Svratku od pondělí výrazně omezí dopravu. Přemostění se totiž uzavře a přes křížení bude možné jezdit pouze kyvadlově od Vojkovic směrem do Nosislavi bez možnosti odbočení. Omezení se kromě tisíců běžných řidičů dotkne také provozu sedmi regionálních autobusových linek, které do Židlochovic zajíždějí.
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19....

Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025) | foto: město Židlochovice

V místě stávající křižovatky u mostu v Židlochovicích vznikne letos kruhový...
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19....
Podoba uzavírky mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích kvůli stavbě přilehlé...
Objízdné trasy kvůli uzavírce mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích. Omezení...
5 fotografií

První etapa stavby začala již v polovině srpna, ale dopad do dopravy byl menší. Křižovatka je však v Židlochovicích tou nejvytíženější a jezdí přes ni téměř veškerá místní i tranzitní doprava. Osobní auta mohou zvolit poměrně nenáročnou objížďku po mostě v sousedních Vojkovicích, auta nad 3,5 tuny ovšem musejí volit objížďku výrazně delší.

Odklonem budou jezdit i autobusy a autobusové nádraží umístěné oproti centru města za řekou zůstane bez obsluhy linkami 505, 521 a 522. Tytéž linky nepojedou ani k vlakovému nádraží. Bez obsluhy linkou 521 bude zastávka u školy.

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Linky 151 a 514 pojedou odklonem mezi Blučinou a židlochovickým autobusovým nádražím přes Vojkovice a kolem Hrušovan u Brna.

Linka 505 bude v obou směrech končit na zastávce Židlochovice, sídliště a zároveň bude provázaná s linkami 521 a 522. Tyto dvě linky v obou směrech také skončí na zastávce Židlochovice, sídliště. Vybrané spoje linky 521 pojedou i nadále do Hrušovan u Brna a zpět odklonovou trasou přes Vojkovice.

Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)
V místě stávající křižovatky u mostu v Židlochovicích vznikne letos kruhový objezd.
Stavbu okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku dělníci dokončí do 19. listopadu. (říjen 2025)
Podoba uzavírky mostu přes řeku Svratku v Židlochovicích kvůli stavbě přilehlé okružní křižovatky. Omezení začne platit od pondělí.
5 fotografií

Stavba okružní křižovatky má přispět v Židlochovicích k plynulosti provozu a také k větší bezpečnosti, protože se zde pohybuje i značné množství chodců. „Kruhový objezd bude hotový 19. listopadu, původně avizovaný termín 28. listopadu se podařilo posunout,“ uvedl starosta města Jan Vitula (nez.).

Do 19. listopadu také platí výlukové autobusy linek, které jsou uvedené na webu firmy Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Stanjura šel svému volebnímu propadáku celou dobu naproti, míní Schillerová

Počtem preferenčních hlasů se ve sněmovních volbách stala třetí nejúspěšnější političkou vůbec. Jméno exministryně financí Aleny Schillerové, která s takřka jistotou dostane státní kasu znovu na...

Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Premiéra původního muzikálu Winton v Městském divadle Brno o zachránci 669 židovských dětí před holokaustem bude příští sobotu a neděli ozdobena mimořádnými akcemi a setkáními pod hlavičkou...

9. října 2025  17:15

Z trezoru Znojemské tepelné zmizelo 170 tisíc, policie stíhá bývalého olympionika

Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná společnost. Zjištění redakce iDNES.cz...

9. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:45

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:41

Policie hledá další svědky v případu výhrůžek o otrávené balené vodě

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Kriminalisté prověřovali...

9. října 2025  15:13

Jihomoravští radní odvolali obviněného šéfa silničářů, nahradí ho náměstek

Krajští radní odvolali ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) Romana Hanáka. Od pátku ho dočasně nahradí investiční náměstek této příspěvkové organizace Jindřich Hochman....

9. října 2025  13:55

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:40

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje

Nosným tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je pokročilá digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Lidé na něm spatří robotická zařízení...

9. října 2025  10:04

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:07,  aktualizováno  9.10 8:36

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Jedna prožila dramatické chvíle kvůli tornádu řádícímu v obci. Druhý si užil vrchol fotbalové kariéry, když jeho gólem tehdy divizní brněnská Líšeň šokovala pražskou Slavii. Další se už dekádu věnuje...

9. října 2025  6:16

Wembanyamová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

Basketbalistky Žabin Brno po neúspěchu v kvalifikaci o účast v elitní Eurolize neuspěly ani na úvod nižšího Eurocupu a na palubovce belgického týmu Castors Braine prohrály 72:80. Porážkami vstoupili...

8. října 2025  23:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.