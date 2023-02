Oprava potrubí sevře brněnské Židenice, už se kope na obou jejich okrajích

Právě hustý provoz má za následek to, že na místo relativně často vyráží pohotovostní vůz Brněnských vodáren kvůli havárii na vodovodní síti.

Například v září roce 2019 byl kvůli tomu provoz omezen rovnou na tři dny, i proto, že první den se potrubí po opravě roztrhlo znovu. „K takové situaci bohužel u potrubí tohoto stáří dochází,“ komentovala tehdy situaci mluvčí Brněnských vodáren Renata Hermanová s tím, že vodovod v ulici je téměř sto let starý.

Už tehdy se mluvilo o tom, že je tamní vodovodní a kanalizační síť v kritickém stavu a je potřeba ji vyměnit. Ostatně potrubí tam za poslední čtyři roky prasklo čtrnáctkrát. „Čekáme na to už několik let,“ vítá rekonstrukci starosta Židenic Petr Kunc (nez.).

Tři stavby najednou. A pak bude klid

I když si to šoféři příští rok v „nedobytných“ Židenicích – ironicky řečeno – velmi užijí, Kunc to vidí spíš jako výhodu. „Je logické, že se to takto provede,“ doplnil. Jinými slovy, v Brně tentokrát skutečně nastane pověstná koordinace několika akcí zároveň. Všechny tři stavby – Tomkovo náměstí, Gajdošova i most v ulici Otakara Ševčíka – pak budou hotové do konce příštího roku.

„Tato oprava se plánuje už dlouho, museli jsme totiž překonat komplikace s přístupem na některé pozemky. To by už ale mělo být vyřešené, a tak jsme se domluvili, že využijeme situace, kdy je teď na Gajdošově snížená doprava a pustíme se i do této akce,“ vysvětlila koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová.

Kvůli opravě mostů v ulici Otakara Ševčíka, která začala v polovině ledna, je totiž zejména těžká doprava od Vyškova přes Brno na Svitavy odváděna po západní části okruhu přes dálnici D1 a Žabovřeskou, a ne přes Židenice, jak je běžné.

Pro obyvatele Židenic i mnohé šoféry to po příštím roce bude znamenat, že v dalších letech se v této městské části naopak nic kopat nebude. Alespoň ne v takovém rozsahu a s takovým dopadem do dopravy. „Do budoucna se pak plánují navazující úseky, ale to je zatím jen výhledově,“ dodal Kunc.

Původně se u Gajdošovy nejspíš uvažovalo o pozdějším termínu po dokončení opravy mostů, tedy roku 2025, jak naznačila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. To by se ale na další roky natahovala dopravní omezení. Právě tato městská firma dostane v ulici na starosti primárně opravu chodníků.

Silniční tepna se bude rekonstruovat konkrétně od uzlu MHD na Staré osadě až po křižovatku s ulicí Táborskou, a to na pravé polovině ve směru od Staré osady. Provoz bude sveden do levé, tedy ze čtyř pruhů do dvou.

„Nyní probíhá aktualizace projektových dokumentací, zejména dokladových částí, abychom v co nejkratším termínu mohli požádat ve společném územním a stavebním řízení o vydání stavebních povolení nutných k realizaci obou staveb,“ přiblížila mluvčí Brněnských vodáren s tím, že po zapravení výkopů kvůli výměně potrubí bude položen kompletně nový povrch.

Nebude se jen záplatovat. „Musí se začít nejpozději příští rok v březnu, aby se všechny práce stihly,“ upozornila koordinátorka. Kvůli tomu, že se bude teprve soutěžit firma, není ani zatím známá cena. Odhadovanou sumu magistrát ani žádná z firem nesdělila.

Komplikace pro místní i dopravní podnik

Kvůli dopravě jen po jedné polovině mohou nastat komplikace rovněž pro obyvatele ulic, které do Gajdošovy ústí. Podle Jágerové jsou dotazy na to, jak bude řešen výjezd z nich, zatím předčasné.

Kunc naznačil možné dvě varianty – buď průjezd na výjimku pro místní, nebo zaslepení výjezdu a nutnost vyrazit jinudy okolními cestami. „Menší úpravy kvůli vedení dopravy na jedné polovině vozovky budou muset nastat rovněž na křižovatce s ulicí Bubeníčkovou u Staré osady,“ doplnila Jágerová.

Na plánovanou uzavírku se připravuje rovněž dopravní podnik, kvůli svedení dopravy do jedné poloviny silnice se nedostane minimálně k jedné zastávce. „Na opravu ulice samozřejmě budeme reagovat, vše se bude odvíjet od termínu zahájení prací a případných dalších stavebních akcí v okolí,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

A v neposlední řadě by se do prací mělo pustit i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež je správcem této silnice. Co přesně ale jeho pracovníci opraví, to zatím není jasné. „Teprve budou probíhat koordinační porady ŘSD a magistrátu,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková.