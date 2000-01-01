náhledy
Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského vlakového nádraží, dostaly v neděli večer neobvyklou roli. Ve výšce 50 metrů se mezi nimi zhoupli účastníci akce Big Swing. Zhruba tříhodinovou show, při níž se nad Dornychem zhouply tři desítky odvážlivců, sledovaly stovky lidí z nástupiště brněnského nádraží, lávky do Vaňkovky a z okolních ulic. Po setmění vyniklo speciální nasvícení staveniště a jeřábů. Vrcholem večera byl skok MMA bojovníka Jiřího Procházky.
Autor: Lukáš Wagneter
Z padesátimetrové výšky se během večera spustilo na třicet odvážlivců, kromě Jiřího Procházky také třeba inlfuenceři Martina Loydová, Martin Mikuš, Lukáš Švec či Standa Štěpánek. Jedním se skokanů byl i vedoucí brněnské redakce iDNES.cz Petr Škarda. „To, co se ve mně odehrávalo, bych popsal jako koktejl respektu, adrenalinu, očekávání a kapky odvahy. Na zemi mi držely palce dcery a přítelkyně, tak už nebylo cesty zpět,“ popsal Škarda.
Autor: Petr Ryp
„Pohled z desítek metrů nad staveništěm a výhled na Brno byl nezapomenutelný. Člověk by se tam houpal třeba půl hodiny, byl to skvělý pocit. Jediné, co nebylo úplně příjemné, byly první okamžiky po odpočítávání a krátký volný pád. Uznávám, že to se můj žaludek dostal na místo, kde obvykle nebývá,“ směje se vedoucí brněnské redakce iDNES.cz Petr Škarda, který zároveň ocenil perfektní organizaci celé akce.
Autor: Petr Ryp
Zápasník MMA Jiří Procházka se připravuje na zhoupnutí z obří jeřábové houpačky.
Autor: Petr Ryp
Mezi skokany nechyběly ani známé osobnosti včetně zápasníka MMA Jiřího Procházky. Právě on oficiálně zapsal český rekord jako nejvyšší Big Swing na aktivním staveništi v Česku, když se do prázdna spustil z výšky 51,24 metru. Podle dostupných informací šlo i o největší oficiálně realizovaný Big Swing, jaký kdy svět na aktivní stavbě viděl.
Autor: Petr Ryp
„Padesát metrů nad zemí a mezi jeřáby uprostřed rozestavěného Dornychu vznikl unikátní zážitek, který nemá obdoby. Rádi jsme ukázali, že i aktivní staveniště může být na jeden večer místem pro nevšední zábavu,“ říká Viktor Peška obchodní ředitel developerské skupiny Crestyl.
Autor: Petr Ryp
Za konceptem a organizací akce stojí brněnská agentura Media Age. Základní kreativní myšlenka vycházela právě z aktuální podoby Dornychu. „Když jsme hledali způsob, jak Dornych představit právě v této fázi výstavby, bylo nasnadě využít to nejvýraznější, co na místě dnes je, tedy jeřáby. Z toho vznikla myšlenka dostat lidi přímo mezi ně a nechat je zažít Dornych způsobem, na který se nezapomíná,“ říká Filip Svoboda z Media Age.
Autor: Petr Ryp
Houpání z jeřábu ve výšce 50 metrů si vyzkoušely tři desítky odvážlivců.
Autor: Petr Ryp
Zápasník MMA Jiří Procházka se připravuje na zhoupnutí z obří jeřábové houpačky.
Autor: Petr Ryp
Jednoduchá myšlenka znamenala mimořádně náročnou realizaci. Big Swing vznikal na fungujícím staveništi v centru města, kde bylo nutné skloubit samotný program s provozem stavby, technickými možnostmi jeřábů a především s přísnými bezpečnostními pravidly. Samotný Big Swing měla v režii společnost AirGym Art Company.
Autor: Petr Ryp
Big Swing přitom nebyl určen jen hostům přímo na staveništi. Díky výšce 50 metrů a speciálnímu nasvícení od studia Visulaove bylo možné dění sledovat také z vybraných veřejných míst v Brně. Z Petrova a lávky u Dornychu akci v průběhu večera postupně přihlížely stovky lidí.
Autor: Petr Ryp
Dornych je nový multifunkční projekt developerské skupiny CRESTYL vznikající v bezprostředním sousedství brněnského hlavního nádraží. Na místě bývalého obchodního domu vzniká šestice budov s obchody a službami, kancelářemi, nájemním bydlením, hotelem a klinikou.
Autor: Lukáš Wagneter