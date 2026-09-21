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Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....
Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice
Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...
Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov
Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...
Ochrana cenných budov v Brně v nejistotě, památková zóna s novelou zákona oslabuje
Všechny stavby, které nejsou v Brně samostatně prohlášeny za kulturní památku, chránila poslední tři roky Památková zóna Brno. Ta vznikla v reakci na to, že administrativní chybou z 80. let přišlo o...
OBRAZEM: Zapomenutý klenot. V Brně je k vidění unikátní interiér bytu ze 30. let
Téměř 90 let zůstal ukrytý za dveřmi domu v brněnské ulici Hlinky mezi areálem výstaviště a pivovaru. Teď se do něj mohou poprvé podívat i zájemci z řad veřejnosti. Městská část Brno-střed dokončila...
Herci divadla Radost se ozvali proti budoucí ředitelce. Bojí se, co bude dál
Divadlo zaměřené převážně na děti a mladé publikum se stabilním souborem a v posledních letech také výraznějšími vazbami na zahraničí. Tak doposud fungovala brněnská Radost pod vedením Pavla Hubičky,...
Kvíz s brněnskými lídry. Kment si nevybavil Hrabala, Trojan přestřelil počet obyvatel
Uchazeči o primátorské křeslo v Brně otestovali v exkluzivní superdebatě iDNES.cz nejen své argumenty, ale také vědomosti o obecných reáliích, slavných rodácích i sportu. Vítězný titul si ze soutěže...
Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....
Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy
Nejen tradiční strany, které dnes mají své politické kluby v městském zastupitelstvu, ale i ty neúspěšné z minula či zcela nová uskupení se chtějí v nadcházejících komunálních volbách poprat o hlasy...
Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...
Boskovice a Mikulov před volbami snížily počet zastupitelů, kvůli úsporám i pružnosti
Ačkoliv s téměř dvanácti tisíci obyvatel Boskovice výrazně zaostávají za dvacetitisícovým Blanskem, z hlediska počtu zastupitelů vychází srovnání odlišně. V Boskovicích dlouhé roky na jednání zasedá...
Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice
Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...
OBRAZEM: Zhoupnutí nad Brnem. Odvážlivci si zkusili skok z jeřábu do prázdna
Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského vlakového nádraží, dostaly v neděli večer neobvyklou roli. Ve výšce 50 metrů se mezi nimi zhoupli účastníci akce Big...
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Vraťte krajům miliardy na opravy silnic, zní z jižní Moravy. ANO se k apelu nepřidalo
Díra vedle díry, místy v takovém množství, že je silnice spíše tankodromem. Rozbité vozovky na řadě míst dlouhodobě trápí obyvatele jižní Moravy. Rozhodnutí vlády, že na opravy silnic druhých a...
Policisté posílají k soudu devět lidí za kšefty v městské pískovně, padlo i přiznání
K machinacím a nekalým kšeftům v městské pískovně v brněnské části Černovice se už letos na jaře přiznal u soudu bývalý šéf této městské společnosti Jiří Novotný. V uzavřené dohodě si vyjednal...