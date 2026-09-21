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OBRAZEM: Zhoupnutí nad Brnem. Odvážlivci si zkusili skok z jeřábu do prázdna

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Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského... Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského...
Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského vlakového nádraží, dostaly v neděli večer neobvyklou roli. Ve výšce 50 metrů se mezi nimi zhoupli účastníci akce Big Swing. Zhruba tříhodinovou show, při níž se nad Dornychem zhouply tři desítky odvážlivců, sledovaly stovky lidí z nástupiště brněnského nádraží, lávky do Vaňkovky a z okolních ulic. Po setmění vyniklo speciální nasvícení staveniště a jeřábů. Vrcholem večera byl skok MMA bojovníka Jiřího Procházky.

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