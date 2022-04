Policie dopadla žháře cyklistu, pětadvacetkrát si vylil vztek na svět

Nasedl na kolo a zajel někam do okolí Rohatce, Vracova nebo Hodonína. Tam pak založil požár a přihlížel manévrům hasičů.

Třiatřicetiletý muž to udělal nejméně pětadvacetkrát, než jej přesně před týdnem dopadli policisté. Žhář za půl roku svého řádění zaměstnal víc než osm stovek hasičů.

„Už od října se začaly objevovat požáry v podobných lokalitách. Byly četné a bylo to i více ohnisek na stejném místě,“ popisuje František Klimus, ředitel Územního oddělení Policie ČR v Hodoníně.

Zvláštnosti, které požáry provázely, upoutaly pozornost hasičů i policistů, kteří se jim začali intenzivně věnovat. A protože v posledních deseti dnech před zadržením žháře už se požáry objevovaly s dennodenní pravidelností, vyslali do terénu všechny hlídky z okresu včetně kriminalistů.

A to se vyplatilo. Když minulé úterý opět hořelo ve Vracově, byli policisté poblíž. Velmi rychle se dokázali přesunout na místo požáru a tam zadržet třiatřicetiletého muže z Hodonínska, kterého už předtím podezírali.

„To, že jsou lidé nezodpovědní a v období velkého sucha jsou schopni zakládat ohně, je hodně špatné. Ale pokud to dělá člověk úmyslně, tak je to o to horší. To ale tento člověk vůbec nedomýšlí. Neměl v úmyslu způsobovat nějakou obrovskou škodu. Když to řeknu v nadsázce, vylíval si vztek na život a na svět. Takto se nám zatím vyjadřuje do protokolu,“ popsal Klimus motiv pachatele.

Zasahovat musel i vrtulník

Žháři zatím připisují 25 požárů. První založil už na začátku října a šlo o jeden z největších.

„Zasahovalo při něm 181 hasičů a zásah trval čtyřiadvacet hodin,“ přiblížil Stanislav Klásek, vedoucí oddělení zajišťování příčin požárů HZS Jihomoravského kraje. Při pohledu do celkových statistik zaměstnal žhář z Hodonínska za půl roku svého řádění celkem 800 hasičů, profesionálních i dobrovolných. U posledního požáru ve Vracově musel zasahovat i vrtulník s bambi vakem.

Jakým způsobem muž ohně zapaloval, nechtějí policisté s ohledem na probíhající vyšetřování prozrazovat. Stejně jako jeho povolání. Odhalili jen, že jde o muže dělnické profese, který už v minulosti potíže se zákonem měl. Trestaný byl za majetkovou trestnou činnost. Podle šéfa hodonínských policistů je to ale už dlouhá doba.

Kuriózní je, že se k požárům přepravoval výhradně na jízdním kole. „Zapaloval přírodní porosty, travní i lesní, každý den v týdnu, v kteroukoliv denní dobu,“ naznačil vedoucí jihomoravských hasičů Tomáš Salajka, jak žhář v posledních dnech před dopadením zakládání požárů zintenzivnil.

Jak přiznal, u jednoho z požárů se s pachatelem dokonce sám setkal. Tehdy ovšem ještě nemohl tušit, že je to on.

Škoda za půl milionu

Škoda půjde podle všeho do stovek tisíc. Poslední požáry se ještě vyhodnocují například s revírníky z Lesů České republiky. Každopádně už teď částka dosahuje zhruba půl milionu korun.

Muži tak hrozí stíhání za poškozování cizí věci, vyšetřování zatím probíhá na svobodě. „Svých činů lituje, omlouvá se. To ale nesmázne všechny ty skutky a provinění,“ dodává šéf hodonínských policistů.

Policisté stále ještě hledají případné svědky, kteří by mohli některé požáry více objasnit. V uplynulých dnech zveřejnili fotografii muže, který byl na místě požáru a který by mohl pomoci vnést do případu další světlo. Jeho totožnost stále neznají.