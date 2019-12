Zetor znovu nahodil motor. Chceme i do Afriky, říká šéf Lipovský

Zhruba před rokem jste oznámili, že propustíte až třetinu lidí. Nedočkáme se za pár dní něčeho podobného?

Něco takového určitě nehrozí, protože po loňské krizi byl rok 2019 stabilizačním a hlavní cíle se nám daří splnit.

Nakonec propuštěných tolik nebylo, ale i tak hodně, jednalo se o 145 zaměstnanců. Díky čemu se nakonec nenaplnily černé scénáře, které předpokládaly propuštění ještě dalších 115 lidí?

To číslo jsme sice vyhlásili, nicméně po přepočítání a potvrzení všech zakázek pro rok 2019 jsme došli k tomu, že není potřeba tolik lidí propustit.

Kolik lidí dnes u vás pracuje?

Jsme přibližně na čísle, jaké bylo na začátku roku, tedy kolem 460 lidí. Během roku byl mírný nárůst, aktuálně máme otevřené nové pozice. Příští rok vypadá výrazně lépe, lidi bude nabírat určitě už v prvním kvartále.

Jak se vám povedlo negativní vývoj otočit?

Výrazně jsme snížili počet traktorů na skladě. Oproti konci minulého roku budeme letos na dvaceti procentech. Také u závazku vůči našim dodavatelům budeme na úrovni zhruba 32 procent oproti minulému roku. Daří se nám, rozpočet na rok 2020 bude výrazně lepší ve výrobě i prodejích. Není to však nic ambiciózního, jdeme konzervativním tempem.

Kolik lidí plánujete nabrat?

Určitě to bude postupný růst, myslím, že během příštího roku nabereme několik desítek nových pracovníků.

Nebojíte se krize v automobilovém průmyslu, která ho v blízké budoucnosti kvůli přísným limitům na emise nemine?

Nedávno jsem na jedné konferenci toto téma rozebíral s představiteli dvou automobilek, kteří říkali, že pro ně bude tento rok velmi dobrý, stejně tak ten příští nevidí pesimisticky. Obava je směřovaná až k červnu 2021, kdy budou nabíhat nové limity. Neříkám, že nás to neovlivní, ale určitě se nás to nebude dotýkat tolik jako výrobců automobilů.

Loňský problém v Zetoru ale nastal právě kvůli tomu, že technologie nesplňovaly přísné evropské limity.

My už však měli v tomto směru vše splněné v sedmém měsíci minulého roku. Měli jsme představu, že výpadek z první poloviny roku doženeme v druhém pololetí, ale to se nepodařilo.

Zasáhl vás problém sucha, kdy zemědělci v Česku a Polsku – tedy na vašich dvou hlavních trzích – neměli peníze na koupi nových traktorů. Jenže sucho bylo už v roce 2017 nebo i letos. To se neprojevovalo i v těchto letech?

To je právě to, proč se nám navýšily zásoby. V roce 2018 jsme chtěli prodat mnohem více traktorů, než bylo konečné číslo. Měli jsme vyrobené traktory, ale nedokázali jsme je prodat. Letos chceme prodat 2 100 traktorů, ale výroba je o necelou třetinu nižší, abychom snížili množství traktorů na skladě. Příští rok už bude výroba stejná jako prodej, už nechceme udělat tu chybu, že bychom výrobou předběhli prodej.

Loni jste uzavřeli hospodaření se ztrátou 149 milionů, letos je předpoklad, že budete stále ve ztrátě, a to zhruba 32 milionů. Stále s tím takto počítáte?

Netvrdím, že zisk firmy není důležitý. Z finančního pohledu bylo nejdůležitější snížení zásob a generování peněz, k tomu číslu však směřujeme. Například prodeje v Polsku jsou v posledních letech největší v prosinci, takže uvidíme, jaké to bude na konci roku.

Letos chcete prodat 2 100 traktorů, loni to bylo 2 080. Je to stále platné a podaří se plán splnit?

K číslu 2 100 skutečně míříme, je to náš cíl, ale čekáme na dvanáctý měsíc kvůli zmíněnému Polsku, které je naším významným trhem, stejně jako Česko i Slovensko. Příští rok bychom se měli pohybovat už na úrovni 2 500 traktorů.

Budou ještě v Zetoru probíhat nějaké další změny kvůli loňským problémům?

To už ne, soustředíme se na naše produkty, vyrábíme nový design traktorů řady Proxima, příští rok rozšíříme nový design na modely Fortera, Crystal a soustředíme se na naše trhy i péči o zákazníky.

Plánujete nějaké nové modely traktorů?

Zavádíme dvě nové modelové řady s nižším výkonem, Primo a Compax. Představili jsme je už na veletrhu v Polsku, příští rok je ukážeme v Brně, kdy je také zahrneme do naší nabídky.

Opět je pro vás bude dělat korejská firma TYM, jako už dvě stávající nižší řady Utilix a Hortus?

Ano, přesně tak. Jde o efektivitu cen a nákladů, protože korejská firma vyrábí přes deset tisíc kusů těchto strojů. Cena je pro nás lepší. My bychom jich vyráběli sami mnohem méně. Jsou to tak sice korejské traktory, ale splňují evropskou legislativu a jsou pod naší značkou Zetor.

Kolikrát se lze dočíst, že Zetor doplácí na to, že je to drahý průměrný traktor. Že cena neodpovídá kvalitě, jakou v té hodnotě nabízí konkurence. Jak to vnímáte, že se o Zetoru takto hovoří?

Nechceme ani nemůžeme být laciní, jsme evropský výrobce, máme přes 80 procent dodavatelů v Evropě a nedovážíme nic ze zemí s nízkými výrobními náklady. Náš Zetor je robustní, spolehlivý a jednoduchý. To jsou naše přednosti, které zákazník oceňuje včetně dalších potřeb, jako je dostupnost náhradních dílů nebo servis.

Letos jste měli v plánu zpracovat strategii do roku 2025. Jakým směrem se tedy bude Zetor ubírat?

Chceme nadále nabízet spolehlivý a jednoduchý traktor a zároveň chceme expandovat na trhy, kde byl v minulosti Zetor známý. U toho je právě důležitá i ta péče o zákazníky, kterou řešíme.

Kam nově chcete proniknout?

Důležitá je pro nás asijská část, Indie, kde jsme byli významní, Vietnam, Bangladéš nebo Nepál a pak také Afrika.

Ale o to už se snažíte delší dobu a příliš se vám to nedaří.

To je pravda, protože potřebujete produkt uzpůsobený pro daný trh. Hodně jsme se věnovali vývoji a výzkumu traktorů pro Evropu, kde je náš hlavní trh, abychom splňovali veškeré normy. Na novém trhu se usazuje velmi těžko, trvá to tři čtyři roky, ale pronikáme. Trhů teď máme rozjetých více, velmi blízko jsme v jednom, ale to bych teď ještě nechtěl specifikovat.

Jinými slovy budete vyrábět levnější traktory, které by na evropský trh kvůli nesplnění limitů nemohly, ale na jiné trhy mohou a budou i cenově dostupnější.

Přesně tak, splnění limitů jsou tisíce eur. Takový traktor, který by nemohl být v Evropě, máme aktuálně v sériové výrobě.

Velké ambice máte s Ruskem. Před dvěma lety jste oznámili, že do Ruska dodáte do roku 2022 šest tisíc traktorů. Za první dva roky jste však dodali 562 traktorů, což není ani deset procent. Teď byste tak museli v Brně vyrábět jen pro Rusko, abyste všechny do toho roku dodali. Proč se nedaří splnit původní čísla?

Asi to tak matematicky vychází, ale projekt nějakou dobu trvá, jak jsem už zmínil. Za úspěch budu považovat, když budeme na těch číslech, která finalizujeme do smlouvy pro příští rok, což by měl být necelý dvojnásobek letošního roku.

Ale v roce 2022 to tak jen těžko bude avizovaných šest tisíc traktorů.

Nechci hovořit, že nebude, ale pravděpodobně máte pravdu. Není to jednoduché, otevřít trh s takovým velkým počtem, je důležité tam umožnit i servis a navštěvovat zákazníky.

Proč jste tedy sami oznámili, že za pět let dodáte toto množství? Vím, že šlo jen o memorandum, nikoli závaznou smlouvu.

Neměli jsme velké zkušenosti a toto nás naučilo. Nejsou to tak tisíce, ale když bude číslo postupně narůstat, bude to výrazný úspěch.

Po loňských problémech se dlouho vlekla i kolektivní vyjednávání, uzavřená nebyla ani letos v březnu. Na čem jste se kolem mezd s odboráři nakonec domluvili? Zvýšily se?

Ano, od dubna 2019 jsme plošně navýšili mzdy zaměstnanců o 600 korun a dále jsme navýšili objem z plánovaných osobních nákladů o dvě procenta. Kromě toho jsme také navýšili odměny při odchodu do důchodu či za pracovní a životní jubilea.

A jak probíhají jednání ohledně mezd v příštím roce?

Věřím, že brzy budeme dohodnutí. Odbory požadují zvýšení mezd, jednáme o tom a o navýšení se snažíme.