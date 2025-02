Halu Zetoru nahradí „doubledecker“, zpřístupní se i cesta ke Stránské skále

V téměř 80 let dlouhé historii Zetoru je konec výroby v této hale, tedy i v Brně, významným milníkem. Ten se ostatně projevil i na počtu zaměstnanců. Ze tří stovek lidí, které firma ještě před rokem měla, zůstala jen třetina. „Mnozí odtud odcházeli s těžkým srdcem, ale takový je vývoj,“ líčí dlouholetý pracovník Zetoru a tamní odborář Alois Kazelle.

Další snižování stavů prý už podnik neplánuje. „Právě naopak hledáme nové posily,“ hlásí ředitel Zetoru Róbert Harman. Na další dotazy ohledně plánů výroby a budoucnosti firmy, která se hodně soustředí na výrobu v Indii, slíbil odpovědět až v následujících týdnech. To by chtěl odtajnit i nějaké novinky. Podle Kazelleho by jednou z nich mohl být zcela nový model traktoru, který Zetor vyvíjí.

Co je však jisté, že ve vyklizené a demolované hale na ploše přes 35 tisíc metrů čtverečních výrobu už znovu nerozjede. Nejpozději na konci května zcela zmizí.

Redakce iDNES.cz exkluzivně nahlédla do demolovaných prostor, v nichž na příchozí stále dýchne atmosféra historie slavné značky, přestože už je veškeré vybavení pryč a dělníci aktuálně vytrhávají veškeré plechy a kovové díly ze zdí a stropů.

Tu však lze ještě spatřit letité elektrické skříně, jinde až historické vypínače a opodál nostalgické cedule označující „oddechovou zónu“ neboli kuřárnu.

Po demolici této budovy půjde k zemi i bývalá kovárna podniku a časem také objekt, v němž se nacházel sklad. Výroba se s letoškem smrskla do dvou menších hal, jež ostatně Zetoru – stejně jako ty další – ani nepatří. Před pár lety je podnik prodal developerské společnosti CTP, která původní areál posledních pět let proměňuje v moderní průmyslovou zónu.

„Zetor tady má dlouhodobý pronájem a my nemáme v plánu jej jakkoliv vytlačovat, pokud firma sama nebude chtít skončit,“ říká manažer stavebních projektů CTP Jan Pavelek k prostorům, kde se traktory stále montují.

V současnosti v areálu funguje osm hal pod hlavičkou CTP, v nichž má své provozy 22 firem, které podle developera dávají práci zhruba 1 300 lidí. Nová místa kvituje také starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan (SOCDEM). „A líbí se mi, že místo těžkého průmyslu jde o ten lehký nebo kanceláře,“ poznamenává s tím, že naopak negativem, které s sebou výstavba logicky nese, je vyšší doprava.

Pavelek uznává, že počet aut v těchto místech s rozvojem skutečně narostl, nejsou to však podle něj primárně kamiony, jak zaznívaly původní obavy. „Žádná čistě logistická firma tady není, ani ji neplánujeme přivést,“ slibuje.

Kurýr Rohlík dostane dvojnásobné prostory

Každopádně u Zetoru hned na počátku získala prostory kurýrní služba Rohlík rozvážející potraviny do domácností. V současnosti má jednu halu, jenže jí přestává kapacitně stačit, a tak pro ni CTP vybuduje novou na místě zmíněné kovárny.

„Její demolice, která začne v květnu, potrvá maximálně tři měsíce. Výstavba pak bude hotová do konce roku. Hned poté ji začneme postupně předávat,“ přibližuje Pavelek.

Vizualizace budoucí dvoupatrové haly, které developerská společnost CTP přezdívá doubledecker. V pozadí s červenými pruhy budovy, kde působí Zetor. Předtím sídlil v celé ploše na fotografii.

Do konce roku má stát i nová hala na místě ozubárny. V tomto případě ale nepůjde o klasickou „šedou krabici“, CTP ji popisuje jako unikátní, se dvěma patry, přičemž každé z nich získá svůj vlastní nájezd pro nákladní vozy. „Říkáme tomu doubledecker,“ líčí s úsměvem Pavelek v narážce na přezdívku typického dvoupatrového autobusu, který jezdí v Londýně.

Jména firem, jež uvnitř této netypické stavby vybudují své provozy, stavební manažer zatím neodtajnil. Jen stručně pověděl, že se na obsazení pracuje a nyní je kapacita obsazená zhruba ze dvou pětin.

Chystá se parkovací dům i zpřístupnění zastávky

S novými prostory a větším počtem pracovníků rostou i požadavky na parkovací místa, jichž je nedostatek. Developer proto plánuje v areálu postavit parkovací dům pro více než tři stovky aut. Hotový by měl být v roce 2027.

Zlepšit chce dostupnost i těm zaměstnancům, kteří využívají MHD. Dnes musejí celý areál kolem Zetoru procházet od severu, přestože na jihu je zastávka Stránská skála, kam zajíždí tramvaj číslo deset. Koleje jsou však schované za ploty.

CTP hodlá ještě letos zastávku zpřístupnit tři metry širokým koridorem. „Záměr podporujeme. Počítáme také s případným navýšením počtu spojů,“ podotýká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.