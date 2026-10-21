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Muž na Hodonínsku se zabarikádoval. Vyhrožuje výbuchem, tvrdí starosta

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  11:25aktualizováno  12:20

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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Podle místního starosty vyhrožuje, že odpálí nástražný systém. Nad obcí krouží vrtulník. Na místě je i zásahová jednotka.

„V Žeravicich na Hodonínsku aktuálně řešíme situaci s mužem, který ohrožoval okolí a poté se zabarikádoval doma. Z důvodu bezpečnosti je ulice uzavřena. Policisté jsou s mužem v kontaktu,“ uvedli policisté na síti X.

Oznámení policisté dostali zhruba v deset hodin dopoledne. Uzavřené je centrum obce v okolí kostela. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové nedošlo k žádnému zranění.

„Policisté se zřejmě chystají vytáhnout ven z domu muže, který vyhrožuje, že má nástražný systém a odpálí ho,“ řekl starosta Žeravic Lubomír Hradil (nez.).

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Podle něj jde o místního občana. „Rád holduje silným zbraním. Podobný zásah byl tady už loni, opakuje se to. Tentokrát ve velkém,“ doplnil Hradil.

Někteří místní obdrželi SMS upozornění od hasičů, aby nevycházeli z domu, protože v obci probíhá policejní akce. Do akce byl povolán také vrtulník.

Na místo vyrazili i hasiči a záchranáři s velkokapacitní sanitkou. „Jsme připraveni na místě pomoct, pokud by někdo potřeboval naši péči,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová s tím, že dosud se na ně nikdo neobrátil.

7. listopadu 2025

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