„V Žeravicich na Hodonínsku aktuálně řešíme situaci s mužem, který ohrožoval okolí a poté se zabarikádoval doma. Z důvodu bezpečnosti je ulice uzavřena. Policisté jsou s mužem v kontaktu,“ uvedli policisté na síti X.
Oznámení policisté dostali zhruba v deset hodin dopoledne. Uzavřené je centrum obce v okolí kostela. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové nedošlo k žádnému zranění.
„Policisté se zřejmě chystají vytáhnout ven z domu muže, který vyhrožuje, že má nástražný systém a odpálí ho,“ řekl starosta Žeravic Lubomír Hradil (nez.).
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Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře
Podle něj jde o místního občana. „Rád holduje silným zbraním. Podobný zásah byl tady už loni, opakuje se to. Tentokrát ve velkém,“ doplnil Hradil.
Někteří místní obdrželi SMS upozornění od hasičů, aby nevycházeli z domu, protože v obci probíhá policejní akce. Do akce byl povolán také vrtulník.
Na místo vyrazili i hasiči a záchranáři s velkokapacitní sanitkou. „Jsme připraveni na místě pomoct, pokud by někdo potřeboval naši péči,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová s tím, že dosud se na ně nikdo neobrátil.
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7. listopadu 2025