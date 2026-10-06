VIDEO: Jen kousek od tragédie. Ženy se sluchátky vběhly před houkající sanitku

„Řidič sanitky naštěstí situaci předvídal a výrazně snížil rychlost jízdy. Dokázal pak reagovat, když se před ním zpoza aut vynořily obě dámy,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Jedna z žen si svou chybu na poslední chvíli uvědomila a reflexivně couvla o krok zpátky. Zato druhá se rozběhla přímo před jedoucí auto. Šofér tak musel prudce šlápnout na brzdu a téměř zastavit.
„I když se tentokrát obešlo díky duchapřítomnosti řidiče vše bez zranění, při vyšší rychlosti či hmotnosti, například u hasičského vozu, je brzdná dráha z fyzikálních důvodů mnohem delší,“ upozornil mluvčí.
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Pozor na sluchátka a mobily, upozorňovali brněnští policisté chodce
Policisté považují sluchátka v uších v městském provozu za riziko.
„Pokud si už chodci neodpustí poslech hudby či mluveného slova, měli by si uvědomit, že tak vyřadí z vnímání jeden důležitý smysl. To, že neslyší, je zásadním hendikepem, který může způsobit krizové situace jako minulý týden na Kolišti,“ připomněl Šváb.
Lidé mají myslet na to, že ani maximální pozornost mnohdy sluchový vjem plně nedokáže nahradit. „A platí to nejen pro chodce, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu,“ zdůraznil mluvčí.