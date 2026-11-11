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„Mladíčci v policejním BMW“ pomohli zoufalé ženě na D2. V autě měla 88letou matku

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  16:44
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Dálniční policisté Filip Schwoiser a Petr Sedláček pomohli ženám ve velkých nesnázích na D2 | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

V krajně nepříjemné situaci se ocitla paní Jana, když vezla svou osmaosmdesátiletou matku z vyšetření po dálnici D2. Pozitivní nálada se vmžiku proměnila v zoufalství a stres. Při cestě ji totiž postihl defekt, z odstaveného auta se kvůli neustále proudícím kamionům bála vystoupit, nedařilo se spojit s pojišťovnou a navíc se ozvali ze špitálu, že matčiny testy nedopadly dobře. Dvojici zachránili dva dálniční policisté.

Po cestě domů na konci října si dcera s matkou původně ještě říkaly, jak návštěvy lékařů v pohodě zvládly, když vtom uslyšely podivné zvuky. Praskla pneumatika. Ven z odstavného auta si žena kvůli nepřetržitému provozu netroufla.

„Pneumatika na cucky. Uvědomujete si, že mamince je už 88, venku stát nemůže, svodidla by nepřelezla. Než zjistíte, komu máte rychle zavolat o pomoc, volá lékařka, že ranní testy byly v kritických hodnotách a maminka musí urgentně na přezkum oněch hodnot do nemocnice. Ještě dnes,“ popsala své narůstající zoufalství žena.

Volala na Ředitelství silnic a dálnic jako správce dálnice, poté policii, ale hovory nebylo přes hukot projíždějících aut pořádně slyšet. K tomu navíc ani pořádně nevěděla, na jakém přesně stojí kilometru.

Na telefonní lince pojišťovny jí robot místo rychlé pomoci s odtahem nabízel novou smlouvu. A když se jí podařilo konečně vyplnit formulář, ozval se operátor, že je pojištěná jinde. Při představě opakování celého postupu začínala pomalu propadat šílenství. A hromadil se v ní čím dál větší stres.

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Naštěstí pro ni a její matku zhruba v ten okamžik dorazila záchrana v podobě dálniční hlídky. „Přijíždí policejní auto a je jasné, že vás chrání už jen jeho přítomnost a blikání víc než okamžitě spadený výstražný trojúhelník. Ale hlavně jeho posádka. Jsem zoufalá a oni to vidí. Neskutečná empatie dvou mladíčků v uniformě mi žene slzy do očí,“ neskrývala dojetí silně vystresovaná řidička.

Policisté z dálničního oddělení v Podivíně Filip Schwoiser a Petr Sedláček rychle vyměnili prasklou pneumatiku za novou a následně vůz doprovodili k nejbližšímu dálničnímu výjezdu. Zoufalé ženě poskytli pomoc, za kterou bude ještě dlouho vděčná. Slova díků adresovala e-mailem na policii i na policejní prezidium. Připojila také fotografii obou mladých zachránců.

„Ochotní, neskutečně milí a šikovní. Když uvidíte takové kluky v nablýskaném policejním BMW, nezáviďte, v čem se vezou, ale buďte za ně rádi, k nim heslo Pomáhat a chránit fakt sedí. Ten můj pocit byl do puntíku takový,“ zdůraznila žena a poděkovala z celého srdce nejen za sebe, ale i za svou matku.

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