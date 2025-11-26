Žena brala kytky z městských květináčů přímo před kamerou, sázela si je u domu

Pracovníci technických služeb města při podzimní výsadbě řešili záhadu, kam mizí nové rostliny z městských květináčů a okrasných záhonů.
Rozřešení přinesl kamerový systém, který zachytil ženu, jež květiny opakovaně vytrhává a odnáší si je v tašce. Na zveřejněném záběru své počínání maskuje tím, že si o květináč opírá nohu a zavazuje si tkaničky.
„Strážníkům přiznala, že se jí líbily natolik, že si je sázela na své zahrádce před domem,“ sdělila mluvčí břeclavské městské policie Lenka Rigó. „Na jejím způsobu zahradničení ovšem neušetřila,“ doplnila.
Přistižená žena musela uhradit náklady na opětovnou výsadbu téměř čtyř desítek rostlin odebraných ze třinácti míst a k ní navíc i udělenou pokutu.