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Zemřel modelář Miroslav Mužík, doma v dílně sestavoval da Vinciho vynálezy

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  14:14
Miroslav Mužík modeluje ze dřeva už 36 let. Jeho specialitou jsou pohyblivé...

Miroslav Mužík modeluje ze dřeva už 36 let. Jeho specialitou jsou pohyblivé stroje podle nákresů Leonarda da Vinciho. | foto: Denisa Ovesná

Miroslav Mužík musí při práci dávat pozor na chyby, které Leonardo da Vinci ve...
Miroslav Mužík modeluje ze dřeva už 36 let. Jeho specialitou jsou pohyblivé...
Modelář Miroslav Mužík se při tvorbě inspiruje nápady renesančního génia...
Modelář Miroslav Mužík se při tvorbě inspiruje nápady renesančního génia...
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Desítky nejrůznějších pohyblivých strojů dal dohromady modelář Miroslav Mužík z Blanska. Inspirací mu byl vynálezce Leonardo da Vinci, v jehož nákresech dokonce objevoval chyby. Lidé mohli jeho modely obdivovat vystavené v Brně. V týdnu však tento talent zemřel ve věku nedožitých 66 let.

O úmrtí informovala blanenská radnice zveřejněním smutečního oznámení. Vědí o něm už i v Kapucínské hrobce, v jehož části byla Mužíkova výstava více než pěti desítek nejrůznějších modelů.

„Byl to obrovský talent, který vybudoval neuvěřitelné dílo. Návštěvníci se k němu opakovaně vraceli. Pro nás to byl opravdu technický úkaz v nejlepším slova smyslu,“ uvedla Kateřina Hlouchová ze sousední expozice Kapucínské hrobky.

Miroslav Mužík byl vyučeným frézařem, od železa však postupně přešel ke dřevu. Nejdříve z něj vyráběl domečky a figurky pro své děti, později ho ale zcela pohltilo dílo renesančního génia Leonarda da Vinciho.

„Leonardo mě fascinoval odjakživa. Jeho nápady jsou obdivuhodné a na tu dobu průlomové. Nejzajímavější na těch všech modelech je, že se hýbou a jsou funkční,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz před pěti lety.

Da Vinci dělal chyby schválně, říká modelář, který podle něj vyrábí stroje

Jak však také tehdy řekl, musel být při čtení nákresů pečlivý. Byly v nich totiž chyby, ale některé podle Mužíka i schválně. „Aby podle nich nikdo nemohl vyrábět. Kdybych třeba tank, co jsem vyráběl, udělal přesně podle něj, tak by se nikdy nerozjel, protože kola se točila proti sobě,“ popisoval.

Při výrobě používal jen dřevo, žádné hřebíky. Vše bylo buď slepené, nebo drželo pomocí kolíků.

Mužíkova expozice, kterou mohli lidé doposud navštěvovat, je v tuto chvíli uzavřená. Jestli se někdy otevře, to je otázkou. „Ze strany rodiny nejsou příliš signály, že by se ve výstavě pokračovalo, takže se nejspíš bude prodávat,“ doplnila Hlouchová.

Poslední rozloučení s modelářem se koná v úterý 1. září v 16 hodin ve smuteční obřadní síni v Blansku.

4. dubna 2021
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