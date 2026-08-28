Zemřel modelář Miroslav Mužík, doma v dílně sestavoval da Vinciho vynálezy

O úmrtí informovala blanenská radnice zveřejněním smutečního oznámení. Vědí o něm už i v Kapucínské hrobce, v jehož části byla Mužíkova výstava více než pěti desítek nejrůznějších modelů.
„Byl to obrovský talent, který vybudoval neuvěřitelné dílo. Návštěvníci se k němu opakovaně vraceli. Pro nás to byl opravdu technický úkaz v nejlepším slova smyslu,“ uvedla Kateřina Hlouchová ze sousední expozice Kapucínské hrobky.
Miroslav Mužík byl vyučeným frézařem, od železa však postupně přešel ke dřevu. Nejdříve z něj vyráběl domečky a figurky pro své děti, později ho ale zcela pohltilo dílo renesančního génia Leonarda da Vinciho.
„Leonardo mě fascinoval odjakživa. Jeho nápady jsou obdivuhodné a na tu dobu průlomové. Nejzajímavější na těch všech modelech je, že se hýbou a jsou funkční,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz před pěti lety.
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Da Vinci dělal chyby schválně, říká modelář, který podle něj vyrábí stroje
Jak však také tehdy řekl, musel být při čtení nákresů pečlivý. Byly v nich totiž chyby, ale některé podle Mužíka i schválně. „Aby podle nich nikdo nemohl vyrábět. Kdybych třeba tank, co jsem vyráběl, udělal přesně podle něj, tak by se nikdy nerozjel, protože kola se točila proti sobě,“ popisoval.
Při výrobě používal jen dřevo, žádné hřebíky. Vše bylo buď slepené, nebo drželo pomocí kolíků.
Mužíkova expozice, kterou mohli lidé doposud navštěvovat, je v tuto chvíli uzavřená. Jestli se někdy otevře, to je otázkou. „Ze strany rodiny nejsou příliš signály, že by se ve výstavě pokračovalo, takže se nejspíš bude prodávat,“ doplnila Hlouchová.
Poslední rozloučení s modelářem se koná v úterý 1. září v 16 hodin ve smuteční obřadní síni v Blansku.
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4. dubna 2021