„Muž si šel večer zaplavat a zřejmě mu došly síly. Byl nalezen ve středu 12. srpna,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová s dodatkem, že Vlasák na místo údajně chodil pravidelně.
O Vlasákově úmrtí informovala obec na svém facebookovém profilu. Popsala ho jako cyklotrempa, dobrou duši a člověka, který k Moravským Knínicím neodmyslitelně patřil.
Jan Vlasák se narodil 1. srpna 1945 a značnou část života zasvětil cestování. Na kole procestoval přibližně padesát zemí světa. Zavítal například do Mexika, Indie, na Srí Lanku, Island nebo do Albánie.
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O své zážitky se dělil také na besedách a prostřednictvím cestopisných knih. Obec ho na svých webových stránkách uvádí mezi významnými místními osobnostmi.
„S úctou a opravdovým zármutkem – čest Tvojí památce. Nikdy na Tebe nezapomeneme,“ uvedla obec ve svém oznámení.
Moravské Knínice nyní jednají s pozůstalými o posledním rozloučení i o způsobu, jakým by mohla být Vlasákova památka v obci zachována. Informace o rozloučení zveřejní, jakmile budou k dispozici.