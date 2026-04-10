Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce

  12:21
Stovky hospodářských zvířat, pivo, víno, dřevorubci a zemědělské stroje v akci. To vše podpořeno příjemným jarním počasím, tedy alespoň podle předpovědi meteorologů. Na brněnském výstavišti v neděli začínají zemědělské veletrhy, které v šesti halách a přilehlých venkovních plochách potrvají až do středy.
Tradiční zemědělský veletrh na brněnském výstavišti se v dubnu 2026 poprvé uskuteční jako Agrishow. | foto: Veletrhy Brno

Pořadatelé chtěli změnu, a tak je tu první ročník veletrhu Agrishow. „Pro veřejnost i odborníky bude na co koukat,“ slibuje generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata s tím, že záměrem je ukázat zemědělskou výrobu komplexně.

Největší atrakcí bude zřejmě Agri arena vybudovaná u pavilonu Z, kde lidé uvidí praktické ukázky nejznámějších značek zemědělské techniky.

Velkolepý návrat. Brněnské veletrhy hostí po šesti letech obří Techagro

„Představí se deset traktorů a devět teleskopických manipulátorů. Zájemci budou moci vyjet s traktory na testovací polygon a projet se sami. Z bezpečnostních důvodů ale bude řídit zástupce dané firmy,“ přibližuje Martin Jurkovič ze Sdružení dovozců zemědělské techniky. Po domluvě podle něj bude možné na polygonu svézt i děti.

Pro ty bude největším lákadlem bezesporu Národní výstava hospodářských zvířat. Pro mnoho kluků a holek je to unikátní možnost vidět zblízka všemožná plemena krav, koz, prasat a koní. Na výstavišti jich bude celkem 600, nejvíce je zastoupený skot. „V pavilonu P jsou tři arény, kde se zvířata budu předvádět. A myslím si, že to bude pro návštěvníky velký zážitek,“ podotýká Kubata.

Přibyla i gastronomická část

O ustájená zvířata je podle něj na výstavišti dobře postaráno, jejich chovatelé jsou s nimi přímo v areálu 24 hodin denně. Každý den budou na programu národní šampionáty masných plemen i soutěže a přehlídky dojného skotu.

Atraktivní podívanou slibují ukázky práce ovčáckých psů nebo stříhání ovcí, v dětských dílničkách se pak bude zpracovávat vlna. V hale F lidé najdou přehlídky koní, v Brně je ustájeno přibližně 150 zvířat 24 plemen. K vidění budou třeba i Fjordský kůn, Hucul nebo Osel Poitou. Chystá se atraktivní show, ukázky výcviku a třikrát denně se na koních budou vozit děti. Venku pak lidé mimo jiné uvidí, jak to koně umí na překážkách.

Chovatelům na výstavě v Brně někdo poranil býky, aktivisté se nařčení brání

Na výstavišti se souběžně koná veletrh myslivosti Silva Regina, který nabídne mimo jiné vystoupení trubačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity či ukázky vábení zvěře. Nebude chybět dřevorubecká soutěž Stihl Timbersports, silní muži a ženy s vrčícími pilami a sekyrami se utkají v neděli a pondělí.

K zemědělským veletrhům nově přibyla i gastronomická část, v níž se na výstaviště vrací Pivex a Vinex. „Celý pavilon G2 je pojatý festivalovou formou, kde se budou prezentovat minipivovary, vinařství a regionální potraviny jihomoravského kraje,“ sděluje ředitelka celé akce Simona Křečková.

25. dubna 2023
Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinka kvůli cenovým stropům neotevřela

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti, která pumpu převážně pro místní...

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....

Školce za 60 milionů hrozí zavření. Úřad musel uznat své pochybení a zrušil kolaudaci

Premium
Mateřská škola ve Viničných Šumicích na Brněnsku (30. března 2026)

Už sedm měsíců chodí děti z Viničných Šumic na Brněnsku do školky v nové budově. Dokončení největší investice v historii vsi se 1 400 obyvateli se přitom loni v létě obešlo bez fanfár a oslav. Byl k...

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

10. dubna 2026  12:21

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 navrhne státní zástupkyně Petra Lastovecká desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně v...

10. dubna 2026  11:44

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinka kvůli cenovým stropům neotevřela

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti, která pumpu převážně pro místní...

10. dubna 2026  10:54

Žalobce navrhl v kauze stamilionových dotací vazbu pro tři obviněné

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. O návrhu...

10. dubna 2026  7:57

OBRAZEM: Uvidíte je teď a pak už možná nikdy. Policie ukazuje staré frčky i motorky

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v...

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v Brně. Výstava „Policejní ředitelství v Brně 1918-1945“ podle tvůrců Radka Slabotínského a manželů Kubingerových vznikala...

10. dubna 2026

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Místo soudní války dohoda. Podnikatel se vzdal parkoviště a prodá pozemky městu

Plocha v Aninské ulici u Louckého kláštera ve Znojmě zůstává kvůli sporu města...

O parcely nedaleko Louckého kláštera ve Znojmě se radnice s jejich majitelem, podnikatelem Karlem Fiedlerem, přela více než jedenáct let. Obě strany počítaly, že spor brzy skončí u soudu, nakonec se...

9. dubna 2026  17:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:12

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  13:31

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....

9. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:18

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:18

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

