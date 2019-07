Racek pustil na Pálavě ze zobáku želvu, potvrdil se tím její úspěšný návrat

První červnový den měl Zdeněk Machař ze záchranné stanice Ptačí centrum Brno neobvyklý hovor. Ozvali se mu cyklisté z Pálavy, kteří sledovali zajímavý výjev. Na cyklostezku se před ně snesl racek a měl něco v zobáku. Pták se ale vyplašil, vzlétl a kořist nechal ležet na zemi. Cyklisté s překvapením zjistili, že je to malá želvička.

„Želvičku jsme přijali a hned jsme začali zjišťovat, co by to mohlo být za druh. Želvička měla výrazně dlouhý ocásek a po konzultaci s herpetologem jsme se dopátrali toho, že se jedná o mládě želvy bahenní,“ přibližuje Machař.

V rukou tak drží cenný důkaz. „Pod Pálavou je spousta slepých ramen, kde se původně vyhubená želva bahenní opět vyskytuje a je evidentní, že i rozmnožuje,“ říká Machař.

Původní želva bahenní podle předpokladů na území České republiky zcela vymizela už před mnoha lety kvůli sběru a vysušování mokřadů. Ochranáři opakovaně přistoupili k jejímu znovuvysazení z populací z Maďarska a Rumunska, ale vzhledem ke skrytému způsobu života těchto želv dosud nebylo jisté, zda se uchytily.

Nález nasvědčuje tomu, že ano. Zda je ale mládě potomkem uměle vysazených želv nebo jedinců z původních populací, které možná ve skrytu mokřin přežily, se vědci pouze dohadují.

V brněnské zoo odchovali vzácnou želvu pavoukovitou (30. června 2018):