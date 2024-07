První vlak do Brna z Vídně nedojel, měl nehodu. Tisíce nadšenců se nedočkaly

Shromáždění Brňané přihlížejí, jak 7. července 1839 přijíždí do města první vlak z Vídně. Při cestě zpátky se však ve Vranovicích dvě soupravy srazily. | foto: Archiv města Brna

Vlaková nádraží obvykle nejsou místa plná nadšených lidí. To však neplatilo před 185 lety, kdy chtěly tisíce lidí spatřit první jízdu na trati Vídeň-Břeclav-Brno. Jejich zápal by jistě opadl, kdyby tušili, že se slavnostní zahájení provozu zároveň zapíše do dějin železniční stanice ve Vranovicích na Brněnsku jako místo první srážky vlaků ve střední Evropě.