Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Marek Osouch
  5:56
Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští rok se chystá podobná modernizace také na trati z Brna na Kyjov na Hodonínsku, kde dosud jezdí staré rozhrkané motorové vozy.
ilustrační snímek | foto: České dráhy

„Říkám jim dobytčáky. V létě je v nich horko, v zimě naopak zima,“ kritizuje žalostný stav techniky starosta Slavkova u Brna na Vyškovsku Michal Boudný (nez.). Podle něj jde o diametrální rozdíl proti elektrifikovaným koridorům na jihu Moravy, proto se na rekonstrukci trati těší. „Už to dávno mělo být,“ myslí si.

Modernizace železnice až do Veselí nad Moravou na Hodonínsku a dál na Zlínsko je rozfázovaná do několika etap. První má začít příští rok v úseku od Blažovic na Brněnsku, kde se dnes od elektrifikovaného koridoru na Ostravu odpojují koleje na Kyjov, až po Nesovice na Vyškovsku. Celkem jde o zhruba 25 kilometrů trati. „Příští rok na jaře předpokládáme zahájení prací, dokončeno by mělo být v létě 2029,“ předpovídá mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Modernizaci tratě stojí v cestě hospoda. Všude bude beton, vadí majitelům

V současnosti se blíží do finále projekt a železničáři řeší žádost o stavební povolení, na konci roku pak chtějí začít hledat stavební firmu. „V průběhu modernizace celého úseku z Blažovic do Nesovic předpokládáme zachovaný jednokolejný provoz s částečnou náhradní autobusovou dopravou,“ předesílá Gavenda.

Krajská společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, zatím konkrétnější informace o podobě výluky nemá. Předpokládá, že jasněji bude na podzim.

Opraví se i stanice

Oproti elektrifikaci do Zastávky by však nemělo jít o takový zásah. Část tamní trati byla totiž pouze jednokolejná a až do loňského prosince, kdy se na ní pracovalo, ji v průběhu pěti let zasáhla řada výluk. Na Kyjov vedou dvoje koleje, takže nejspíš nebude nutné železniční dopravu zcela přerušit.

„Určitě tuto zprávu vítám, protože o elektrifikaci se mluví skutečně dlouho. Navíc úpravy trati a nové vlaky přinesou rychlejší dopravu. Od nás z Bučovic do Brna se zkrátí jízda, pokud se nepletu, zhruba o sedm minut. Zabere tak méně než půl hodiny,“ vyzdvihuje starosta Bučovic na Vyškovsku Jiří Horák (KDU-ČSL). Vlak je podle něj i dnes spolehlivější než auto, s nímž se mohou lidé zaseknout v kolonách na dálnici.

Hlavní tratě jihu Moravy už brázdí nové soupravy, moderní plánují i jinde

Dělníci se v příštím roce vrátí na tuto trať po jedenácti letech. V roce 2015 na ní opravovali úseky, na nichž musely vlaky kvůli špatnému stavu kolejnic jezdit velmi pomalu. Tehdy zároveň opravili nástupiště na několika zastávkách na Vyškovsku: v Křenovicích, Křižanovicích, Marefách a také Nevojicích. Nyní se bude pokračovat v místech, na která se posledně nedostalo.

„V rámci plánované stavby bude provedena kompletní rekonstrukce stanice Bučovice včetně výstavby podchodu. Ve stanici Nesovice se upraví koleje a stávající nástupiště, také zde vznikne nový podchod,“ přibližují železničáři v dokumentu popisujícím stavbu.

Novou tvář dostane i stanice ve Slavkově u Brna. „Rádi bychom tam vybudovali parkovací místa pro auta, ale bohužel nemáme kde,“ stýská si starosta Boudný. Nová nástupiště, která propojí podchod, budou krytá, takže čekající cestující nebudou moknout na dešti, nebo se potit na slunci. Standardem už bude možnost bezbariérového nástupu do vlaku – pokud ovšem tuto podmínku budou splňovat i nasazené soupravy.

U Kyjova až 120 km/h

Ty, které tam jezdí dnes, to ještě neumožňují, jihomoravské hejtmanství už však hledá náhradu v podobě hybridních vlaků, které by dokázaly jet jak klasicky na elektřinu, tak na baterii v úsecích bez drátů. Jak informoval Český rozhlas, o dodávku těchto souprav má zájem jedna česká firma a jedna z ciziny. Hejtmanství jejich pořízením následně zaúkoluje dopravce.

8. září 2022

V Nesovicích by elektrifikace skončit neměla, postupně bude pokračovat dál. Už v letech 2027 až 2029 chtějí železničáři zavést elektřinu nad kolejemi až ke Kyjovu. Další část do Veselí nad Moravou osadí dráty do roku 2031, o rok později pak má být modernizována trať i do Starého Města u Uherského Hradiště, Uherského Brodu či Luhačovic na Zlínsku.

S delší vzdáleností od Brna se dá zároveň očekávat větší časová úspora díky tomu, že budou vlaky jezdit rychleji a koleje budou přímější. Ostatně u Kyjova bude umožněna rychlost až 120 kilometrů v hodině. A například elektrifikace trati ze Starého Města u Uherského Hradiště do Bojkovic umožní u rychlíků z Prahy do Luhačovic zkrátit cestovní dobu rovnou o dvacet minut.

Králově Poli přestaví nádraží v Tišnově

Stavbu moderní nádražní budovy a nových peronů v brněnském Králově Poli už dělníci pomalu dokončují, z koridoru z Brna přes Vysočinu do Prahy však jen tak neodejdou. V příštím roce se přesunou do Tišnova na Brněnsku, jehož nádraží má dostat novou podobu. „Začátkem příštího roku chceme vypsat soutěž na realizaci stavby,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Hlavní práce se tak uskuteční především v roce 2027, kdy se plánuje i oprava trati mezi Kuřimí a Tišnovem. V té době tam tedy bude výluka.

Konec „dobytčáků". Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

