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Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali

Marek Osouch
  17:00

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Členky zastupitelského klubu Zelených. Zleva Jasna Flamiková, Kristýna Fuchsová a Jana Drápalová. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční součástí brněnské politické scény. Teď post získala právě tato strana – a Kristýna Fuchsová ho bude mít plně placený.

Zastupitelky této strany, které před časem dávaly důrazně najevo svou nelibost nad plně placeným postem ve zmíněném výboru, mají pro svůj obrat v postoji vysvětlení.

Když je to pro jejich klub, tak to není problém, ale když to bylo pro Piráty, tak to označovali za největší trafiku v historii Brna.

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Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali

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Členky zastupitelského klubu Zelených. Zleva Jasna Flamiková, Kristýna Fuchsová a Jana Drápalová.

Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční...

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