Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční součástí brněnské politické scény. Teď post získala právě tato strana – a Kristýna Fuchsová ho bude mít plně placený.
Zastupitelky této strany, které před časem dávaly důrazně najevo svou nelibost nad plně placeným postem ve zmíněném výboru, mají pro svůj obrat v postoji vysvětlení.
Když je to pro jejich klub, tak to není problém, ale když to bylo pro Piráty, tak to označovali za největší trafiku v historii Brna.