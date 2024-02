Brno nechalo zchátrat zelenou budku za 700 tisíc, zadarmo ji nechce ani charita

Vše se zdálo na dobré cestě. Vedení Brna loni v červnu slavnostně oznámilo, že buňku s anglickým názvem City Cell Prototype daruje, a tak vyřeší problém, že vlastně po pěti letech od pořízení neví, co s ní. Ve stejném měsíci zastupitelé dokonce schválili i darovací smlouvu.

Jak ale zjistil portál iDNES.cz, přístřešek se do vsi na Břeclavsko nepřestěhoval a ani to není v plánu. Dřevěná budka ostatně stále stojí na zastávce u brněnského výstaviště.

Společnost Člověk v tísni totiž upustila od svého záměru. „Po detailním zkoumání na místě se došlo k závěru, že je v tak bídném technickém stavu, že taková investice by nebyla efektivní,“ uvedl pro iDNES.cz manažer projektů na zvyšování odolnosti krajiny vůči klimatickým extrémům v organizaci Člověk v tísni Roman Klecker.

Rekonstrukce by podle něj vyžadovala výměnu téměř všech dřevěných částí a to by nyní stálo jako kdysi celá buňka, tedy zhruba 700 tisíc, původně přitom zaznívala částky „jen“ kolem půl milionu korun. „A to ještě bez ceny za opravy a zapojení technologií, tedy fotovoltaiky, čerpadla, baterie a LED technologie,“ podotkl.

Co tak bude s trouchnivějící buňkou dál, není jasné. Magistrát na dotazy ani po několika dnech neodpověděl.

Podle Kleckera mu pracovníci Veřejné zeleně města Brna, která má přístřešek ve správě, řekli, že se o něj pokusí starat. „Snad ho časem zkusí aspoň natřít, vyměnit hlínu a květiny, ale říkali mi, že nestíhají, mají hodně práce s výsadbami a zálivkami a úpravami parků a na buňku už nezbývá mnoho času a peněz,“ dodal.