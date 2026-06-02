Před brněnským nádražím se na chodníku svíjel zdrogovaný muž, měl u sebe statisíce

Muž se na frekventovaném chodníku u nádraží svíjel minulé úterý v podvečer. U toho vydával nesrozumitelné zvuky a byl agresivní. „Vše nasvědčovalo tomu, že je zřejmě zdrogovaný,“ sdělila mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková.
Kvůli špatnému psychickému stavu přivolali strážníci zdravotníky, které devětačtyřicetiletý muž ohrožoval a odmítal spolupracovat. Na cestu do nemocnice tak dostal pouta.
|
Myslel si, že zachraňuje svůj účet. Muž vydal podvodníkovi na ulici skoro milion
Uvnitř sanitky pak zdravotníci při ošetření zjistili, že muž disponuje nezvykle vysokou sumou v hotovosti. „Šlo o několik set tisíc korun v nových bankovkách. U sebe měl navíc ještě jednu zapečetěnou obálku zřejmě s podobným obnosem a cizí platební karty,“ uvedla Skřivánková.
Strážníci o nálezu informovali státní policisty. „Případ jsme převzali a v současné době prověřujeme původ peněz i to, komu patří,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Skřivánková doplnila, že muž se svým chováním navíc stal podezřelým ze znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy.