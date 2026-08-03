V Břeclavi pětinásobně zdražili teplo. Viníkem je bývalý dodavatel, rozhodl soud

Po výpovědi dodavatele se koncovým odběratelům v Břeclavi zvýšila cena z 628 korun za gigajoule na 3 030 korun za gigajoule – tedy asi pětinásobně. Razantní nárůst se týkal 2 800 domácností, tedy asi osmi tisíc lidí žijících na sídlišti Na Valtické a v ulicích Fintajslova, Sladová, Hájová, Budovatelská i dalších.
O vypovězení smlouvy ze strany NWT se v Teplu Břeclav dozvěděli v září 2022, načež museli narychlo najít náhradního dodavatele, který jim umožní vyrábět teplo a teplou vodu, aby se dodávky od října nezastavily. V době vrcholící energetické krize však byly ceny na trhu mnohonásobně vyšší, než na jaké měli uzavřený kontakt s NWT. Původní smlouva z roku 2020 měla platit pro roky 2022 a 2023.
Petice, kterou podepsalo přes 1 200 Břeclavanů, žádala odvolání jednatelů i dozorčí rady Tepla Břeclav. Podle petentů vedení společnosti a potažmo i města situaci kolem NWT podcenilo.
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V Břeclavi pětinásobně zdraží teplo, dodavatel městu vypověděl smlouvu
Firma se totiž už na konci roku 2021 obrátila na městského dodavatele tepla s žádostí o zvýšení ceny kvůli výraznému zdražení plynu. Dohodla se s ním tehdy na třicetiprocentním navýšení a do smlouvy přibyl dodatek, že jakékoli další okolnosti, které by mohly cenu plynu ovlivnit, bere NWT na sebe. Právě tady měli podle petentů jednatelé Tepla Břeclav zpozornět.
Pětinásobné navýšení trvalo tři měsíce. Po vyúčtování za celý rok 2022 se ukázalo, že podzimní razantní zvýšení nebylo nakonec tak bolestivé. Každému odběrateli vrátil městský dodavatel tepla v průměru kolem pěti tisíc korun. V dalším roce platily zasažené domácnosti okolo 1 483 korun za gigajoule.
Podle vrchního soudu vedení Tepla Břeclav postupovalo v souladu se zákonem a jediným viníkem vzniklé situace byla společnost NWT, která porušila platnou smlouvu.
„Tento rozsudek je pro nás obrovským zadostiučiněním. Dokázali jsme, že jsme Břeclavany nikdy nepodvedli a v nejtěžší chvíli jsme jednali výhradně v zájmu ochrany obyvatel a zajištění tepelné pohody pro naše odběratele,“ prohlásil jednatel Tepla Břeclav Martin Marták.
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Za pětinásobně drahé teplo ať padají hlavy, vyzývá petice v Břeclavi
Společnost NWT se bránila, že smlouvy byly uzavřeny v době, kdy byl všeobecný dostatek zemního plynu a ceny se pohybovaly mnohem níže. V důsledku války na Ukrajině a následných sankcí proti Rusku však došlo k přerušení do té doby fungujících obchodních i dopravních tras a cena plynu tak enormně vzrostla. V srpnu 2022 už její velkoobchodní cena činila 6 421 korun za megawatthodinu. Stejně jako Břeclav dopadlo i Vrbno pod Pradědem.
„Plnění závazků NWT a.s. ze smlouvy s teplárnami se tak stalo – přes dlouhodobé úsilí naší společnosti – objektivně nemožným, protože za dané situace jsme jednoduše přestali být schopni zemní plyn za účelem následných dodávek pro teplárny v režimu smluv s daným teplárnami obstarat,“ uvedla tehdy mluvčí společnosti Klára Vítková. „Ztráty z daných obchodů jsme nesli dlouhé měsíce z vlastních zdrojů, takový postup se však ukázal být dále neudržitelný, když tyto ztráty jsme dále nebyli schopni pokrýt,“ dodala.
Předloni schválil vrchní soud reorganizační plán NWT. Společnost na sebe podala insolvenční návrh v říjnu 2022, když se dostala do potíží kvůli rostoucím cenám energií, které přeprodávala. Do insolvenčního řízení přihlásilo 603 věřitelů 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy.