Česku chybějí specialisté na cévy, na jednoho připadá i 150 tisíc lidí

Karolína Kučerová
  14:14
Nedokrevnost nohou, křečové žíly, otoky nebo ateroskleróza vedoucí k infarktu či mrtvici. To jsou problémy, které mohou zasáhnout oběhovou soustavu, konkrétně cévy. V Česku jich rok od roku přibývá, podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v letech 2013 až 2023 počet pacientů s nemocemi oběhové soustavy zvýšil o 21 procent, tedy o více než 400 tisíc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mezi nejčastější důvody patří nezdravý životní styl, zvýšená hladina cholesterolu nebo třeba cukrovka. Lékařů, takzvaných angiologů, kteří se na podobné problémy specializují, je přitom naopak čím dál tím méně. Problém je zejména v příhraničních oblastech, což je i případ jižní Moravy.

„Pokud bychom Jihomoravský kraj jako celek porovnali se zbytkem republiky, počet angiologů je průměrný. V případě jednotlivých okresů ale zjistíme, že je situace bídná a někde se mnoho lidí vyšetření v přijatelné době nedočká. Příkladem je Znojemsko, Blanensko nebo třeba my na Hodonínsku,“ podotýká Jiří Matuška, místopředseda České angiologické společnosti (ČAS) a vedoucí cévní ambulance Matmed v Hodoníně. Ta je v okrese jediná svého druhu, a spádová je tím pádem pro asi 150 tisíc lidí.

Lékařská náhrada na maloměstě se rovná zázraku, mladé doktory lákají nemocnice

Všechny však vyšetřit nedokáže. Lékaři proto museli vyhlásit stop stav pro přijímání nových pacientů. „Na příští rok máme objednané tisíce lidí a nová místa by vycházela až na rok 2028. Tento stav je však spíše jen papírově, stále se snažíme alespoň nějaké pacienty přijmout, abychom předešli tomu, že bychom neobjevili závažné problémy,“ popisuje Matuška.

V případě, kdy se na pacienta v blízkosti jeho bydliště nedostane, musí buď vyčkat, nebo hledat v jiných okresech. Ani tam ale není situace ideální. Například na Vyškovsku je jen jeden atestovaný angiolog, na Blanensku chybí úplně.

„Spádově poskytuji péči asi 60 až 80 tisícům lidí z našeho okresu, přičemž každý den ošetříme asi 10 až 15 lidí. Stop stav zatím nemáme, ale nárůst je znatelný. Odhaduji, že se v průměru objednává asi pět nových pacientů denně,“ popisuje Vladimír Foret z vyškovské cévní ambulance Angis.

Jedna atestace nestačí

Nejlépe je na tom Brno a jeho okolí, kde je podle Matušky péče relativně dobře dostupná.

„U nás je čekací doba na vyšetření od jedné hodiny do čtyř měsíců, podle závažnosti případu. V obecné rovině ale mohu potvrdit, že s angiologickou péčí je problém. Kromě malého počtu specialistů je důvodem i struktura poptávky a to, co cévní ambulance nabízejí. Je běžné, že nás vyhledávají pacienti z jiných okresů kvůli zákrokům, které jim jinde neudělají,“ přibližuje Václav Pecháček z brněnské ambulance Vascular.

Možností je také vyhledat specialistu v jiném kraji, například v sousedním Zlínském. „Někdy může pomoci i praktický lékař, třeba na screening nedokrevnosti nohou jsou již někteří vybaveni. Část práce mohou přebrat i internisté, jenže těch je velmi málo,“ říká Matuška.

Nedostatek lékařů je kritický, mezi pediatry je to horor, varoval Kubek

Problém nedostatku angiologů tkví zejména v dlouhé době studia. Angiologie je totiž nástavbovým lékařským oborem, což znamená, že je po základní atestaci nutné další studium i druhá atestace. A to mnoho mediků odradí.

„Po šesti letech studia klasické medicíny by si mohli najít dobré a stálé místo nebo se již věnovat rodině. Místo toho ale musejí splnit další povinnou praxi na plný úvazek ve fakultních nemocnicích a pak ještě v terénní ambulanci. Často jsou tak další dva a půl až tři roky mimo domov. Nehledě na to, že celé je to, včetně atestace, velmi náročné,“ popisuje úskalí Matuška. Podle něj se tak v současné době jedná o obor jen pro opravdové nadšence.

Změna zákona i propagace

Přitom ještě do roku 2018 tomu tak nebylo – do té doby stačila angiologům pouze jedna atestace, jako je tomu v jiných oborech interní medicíny. „Díky tomu ročně atestovalo asi 15 specialistů, nyní to jsou jen tři,“ konstatuje Matuška s tím, že optimální by v současnosti bylo, aby každý rok atestovalo 20 až 30 angiologů.

Lékaři proto usilují o změnu zákona, která vrátí stav před rok 2018. A to i kvůli tomu, že mnoho angiologů je v důchodovém věku a problém by se mohl do budoucna prohloubit. „Připravili jsme návrh nového vzdělávacího programu, o kterém jednáme s ministerstvem zdravotnictví a který je v souladu s cíli Národního kardiovaskulárního plánu. Podle něj by v Česku měli fungovat minimálně tři ambulantní cévní specialisté na 100 tisíc obyvatel,“ popisuje druhý místopředseda ČAS Tomáš Hauer.

Po úmrtí praktika neměly tisíce lidí ke komu jít. Spása, vítají nového

Ministerstvo zdravotnictví má požadavek na stole. „Není vyloučeno, že v budoucnu může dojít ke změně zákona,“ vyjádřil se mluvčí resortu Ondřej Jakob. Bližší podrobnosti však nejsou k dispozici, klíčový je přístup nové vlády.

Podle Matušky by kromě změny v legislativě mohla pomoci i větší propagace oboru na lékařských fakultách, což se začíná pomalu dařit. Například na Masarykově univerzitě si mohli medici v posledním roce zapsat i předmět Point of Care UltraSound (ultrazvuk bez nutnosti přesunu na radiologické pracoviště) a základy ultrazvukové diagnostiky, které s angiologií úzce souvisejí.

Primář chirurgie kyjovské nemocnice Jozef Andel pak poukazuje na další možnost. „Tím je otevření dialogu pacientů se zdravotními pojišťovnami – ideálně formou písemné zpětné vazby o obtížné dostupnosti angiologické péče v regionu,“ navrhuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Česku chybějí specialisté na cévy, na jednoho připadá i 150 tisíc lidí

Ilustrační fotografie

Nedokrevnost nohou, křečové žíly, otoky nebo ateroskleróza vedoucí k infarktu či mrtvici. To jsou problémy, které mohou zasáhnout oběhovou soustavu, konkrétně cévy. V Česku jich rok od roku přibývá,...

13. prosince 2025  14:14

Su kovaný Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

Na pokyn starosty jezdili řidiči krmit zvěř. Zneužití funkce, zlobí se opozice

Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.

Krmení lesní zvěře, údržba fotopastí, transport vzorků ulovených kusů na veterinu. Takové činnosti prováděli opakovaně řidiči zaměstnaní radnicí v Kyjově na Hodonínsku na pokyn tamního starosty...

12. prosince 2025  17:25

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

12. prosince 2025  15:18

Ve stáncích bylo přes 300 kilogramů pyrotechniky, obchodní inspekce je zavřela

ilustrační snímek

Inspektoři České obchodní inspekce odhalili v Hatích u Znojma vážné porušení zákona. Ve dvou stáncích se zábavní pyrotechnikou našli téměř 300 kilogramů výbušných složek, přestože povolený limit na...

12. prosince 2025  15:12

Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel

Výbuch silně poškodil bytový dům ve Znojmě. (15. prosince 2024)

Policie odložila případ loňského výbuchu plynu ve znojemském bytovém domě, z výsledku prověřování ani odborných vyjádření nešlo vyvodit trestní odpovědnost konkrétního člověka. Epicentrum výbuchu se...

12. prosince 2025  13:53

První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě...

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek. Dostal se tak do...

12. prosince 2025  12:40

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

Klášterní pivovar Porta Coeli z Tišnova na Brněnsku uvařil edici Cyril &...

Pivo spojuje, usoudilo jihomoravské hejtmanství a rozhodlo se takto posílit své vazby s Vatikánem. Papeži Lvu XIV., který je prý milovníkem tohoto nápoje, daruje pět stovek třetinkových lahví ze...

12. prosince 2025  10:19

Zákaz kouření kolem škol v Brně nakonec nebude. Proti jsou ředitelé i strážníci

Ilustrační snímek

Původně měli brněnští politici před koncem roku schvalovat vyhlášku, která v okolí škol zakáže i postávajícím rodičům nebo kolemjdoucím zapálit si cigaretu. Oproti rozhodnutí ze začátku září nicméně...

12. prosince 2025  6:14

Prvních 35 tun nelegálního odpadu odvezou Němci z Brna za týden, většina zůstává

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Více než 300 tun nelegálního odpadu leží na pozemcích v brněnských Horních Heršpicích. Prvních 35 tun se začne odvážet za týden, informovalo ministerstvo životního prostředí, které o odvozu odpadu...

11. prosince 2025  16:51

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ/KA LINKY (MZDA KOLEM 34.000 KČ + PŘÍPLATKY)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 33 000 - 38 000 Kč

Dalších 30 217 volných pozic

Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony

Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.

S šesti tisíci porody se nová porodnice pod Fakultní nemocnici Brno stane vůbec největším takovým zařízením v Česku. Jeho budování sice zdržují námitky neúspěšného uchazeče o zakázku na stavbu, podle...

11. prosince 2025  15:10

Bylo štěstí, že srážka vlaků na mostu nebyla tragičtější, vzpomínal pamětník

Při tragické srážce vlaků u Říkonína v prosinci 1970 zahynulo 31 lidí.

Zpoždění dvou vlaků a pochybení ženy, která měla na starost provoz na malém úseku frekventované trati, vedlo před 55 lety k tragické srážce mezinárodního rychlíku s vykolejenou nákladní soupravou....

11. prosince 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.