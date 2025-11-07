Experti: Jižní Morava potřebuje změny ve zdravotnictví. Stárnou pacienti i doktoři

Oldřich Haluza
  5:54
Přes 25 tisíc lidí starších 85 let žilo na konci loňského roku na jihu Moravy. Do budoucna toto číslo výrazně poroste. Podle propočtů expertů má být v roce 2040 takových penzistů přes 54 tisíc a o deset let později ještě o pět tisíc víc. Pro jihomoravské hejtmanství představuje stárnutí populace jednu z největších výzev a potenciálních problémů ve zdravotnictví, s nimiž se musí popasovat.
Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...

Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti rehabilitační péče na jižní Moravě. | foto: JMZ

Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...
Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...
Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...
Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...
8 fotografií

Struktura populace se promění. Kromě výrazného nárůstu počtu seniorů je nutné počítat s tím, že bude méně lidí v produktivním věku vlivem poklesu porodnosti. Důsledky stárnutí obyvatel vidí experti i zdravotníci už teď.

„Celkový počet ošetřených lidí záchrannou službou ve věku 85 let a výš od roku 2010 vzrostl o 79 procent. V pobytových zařízeních přibylo za posledních deset let 8,6 procenta klientů starších 75 let, avšak téměř o polovinu více je lidí s demencí,“ nastiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Na jižní Moravě přibylo seniorů. Stáří je třeba si hýčkat, míní expertka

Podle záchranářů číslo jimi ošetřených seniorů výrazně poroste. „Populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku, bohužel často ne ve zdraví, ale v nemoci. Navíc v následujících dvaceti letech dojde ke stárnutí silných populačních ročníků, takzvaných Husákových dětí,“ upozorňuje mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Oproti lůžkům akutní péče je a bude potřeba stále více těch na dlouhodobou následnou péči, které obsadí převážně starší pacienti. U těchto nemocných je navíc velký předpoklad, že se budou často potýkat s více chorobami. Poptávka po lůžkách pro déletrvající péči půjde v budoucnu nahoru.

Pomůže nové sanatorium

V současnosti je na jihu Moravy poměr mezi počty obou typů lůžek značně nevyvážený a rozdíl se daří snižovat jen pomalu. Na tisíc obyvatel loni vycházelo pět akutních, zatímco pro následnou péči jen 2,2. V případě druhého zmiňovaného typu značnou část v Brně podle Duška představují psychiatrická lůžka.

Díky vývoji v medicíně je možné udělat celou řadu akutních zákroků na jednodenní chirurgii bez nutnosti bezprostřední hospitalizace. Dnes navíc chtějí lidé po operacích co nejrychleji domů, což přispívá k tomu, že akutní lůžka nejsou dlouhodobě obsazena a dají se tak snadněji upravit pro déletrvající péči.

V kraji chybí stovky míst pro lidi s alzheimerem, nová zařízení se staví pomalu

Hejtmanství to v poslední době ve velkém udělalo v ivančické nemocnici. Loňské uzavření gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení umožnilo rozšířit lůžka následné péče o několik desítek. V dalších špitálech jde průběžně o menší čísla.

Možnosti následné rehabilitační péče výrazně posílí vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku se 160 lůžky. Do něj se posunou pacienti, aby se mohli pomocí cvičení lépe zotavit po vážných úrazech. „Vnímám ho jako strategický krok, který reaguje na rostoucí potřebu dlouhodobé a následné péče v důsledku stárnutí populace,“ řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zodpovědný za zdravotnictví.

Problémem je roztříštěnost, zní z opozice

Další výzvou bude zajistit dostatek personálu. Například více než polovina pediatrů byla loni starší 60 let. Kvůli demografické křivce hrozí problém rovněž u zdravotních sester, řada z nich se blíží důchodovému věku.

„Aby zůstaly všechny zdravotní služby dostupné, bude potřeba personálně stabilizovat týmy v regionech. K tomu přispěje i digitalizace a elektronizace zdravotnictví, zapojení nových metod a postupů. Nemocnicím dáváme peníze na náborové příspěvky pro nové zaměstnance. Podařilo se nám vyčlenit finance na proplácení praxí studentů vyšších odborných škol, abychom podpořili stabilizaci i středního zdravotnického personálu,“ přibližuje mluvčí kraje Martina Žídková.

Lékařská náhrada na maloměstě se rovná zázraku, mladé doktory lákají nemocnice

Z pohledu hejtmanství je zároveň nutné efektivněji řídit krajské špitály. Jedním z kroků bylo zřízení Jihomoravské zdravotní coby jejich servisní organizace, další postup kraj aktuálně připravuje. Jasno má mít do konce roku, poté záležitost projedná s řediteli a odbory. Pokus vytvořit jednu velkou akciovou společnost ze všech krajských špitálů skončil v roce 2022 fiaskem.

Podle bývalého radního a současného opozičního zastupitele Milana Vojty (ANO) je slabou stránkou jihomoravského zdravotnictví roztříštěnost poskytovatelů péče, kdy nemocnice spadají pod kraj, města, stát i soukromé subjekty.

„Dále stárnutí místní populace, což vyvolává zvýšenou zátěž zdravotního systému v kraji. Zde je potřeba pracovat z centrální úrovně na zdravotně-sociálním pomezí. V regionu je pak nutné upravit poměr akutní lůžkové péče a následné. Značným problémem je ambulantní péče, kdy místní praktici patří k demograficky nejstarším v Česku, problém je u zubních i dětských lékařů a dalších specializací,“ vyjmenoval politik.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli....

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Na jihu Brna začaly práce na přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. Doprava v...

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Kvůli uzavírce ulice Fryčajova v Obřanech vede objízdná trasa pro místní...

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

Experti: Jižní Morava potřebuje změny ve zdravotnictví. Stárnou pacienti i doktoři

Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...

Přes 25 tisíc lidí starších 85 let žilo na konci loňského roku na jihu Moravy. Do budoucna toto číslo výrazně poroste. Podle propočtů expertů má být v roce 2040 takových penzistů přes 54 tisíc a o...

7. listopadu 2025  5:54

Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali...

Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Ve čtvrtek ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, poté ještě stabilizovali štítovou zeď....

6. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  16:48

Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili

Policisté hledají majitele fenky německého ovčáka, která byla nalezena 1. února...

Zubožená fenka německého ovčáka přivázaná k bráně zemědělského družstva na Vyškovsku přivedla letos v zimě policisty ke dvěma majitelům, u nichž našli ještě další dva psy ve špatném stavu. Oba muži v...

6. listopadu 2025  16:10

Volejbal zvolil pro ME variantu výstaviště, na novou Arenu Brno už nemůže čekat

České volejbalistky se povzbuzují.

Mistrovství Evropy volejbalistek se příští rok v Brně bude hrát na výstavišti na dočasném kurtu s tribunami pro 5 000 diváků. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé. Bude to náhrada za Arenu...

6. listopadu 2025  13:12

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

6. listopadu 2025  11:10,  aktualizováno  12:53

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Vítězství přírody nad soukromými komerčními zájmy. Tak hodnotí ochránci a ekologové středeční rozhodnutí Ústavního soudu. Zamítnutí návrhu poslanců ANO na zrušení nedávno vyhlášené chráněné krajinné...

6. listopadu 2025  10:31

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024.

Vánoční veselí započne v Brně už 14. listopadu a potrvá do 31. prosince. V celkem šesti lokalitách bude umístěno asi 240 stánků, vyhlídkové kolo, ledové kluziště, světelná stezka nebo dětská...

6. listopadu 2025  9:05

Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí

Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného...

Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahovali u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Na místě bylo 80 hasičů z...

5. listopadu 2025  18:28,  aktualizováno  20:53

Věda jako show. Vlasy se postaví hrůzou, odvážlivci vyzkoušejí chilli výzvu

Děti si prohlížejí jeden z exponátů ve vědeckém centru Vida!, který ukazuje,...

Největší český festival vědeckých show se vrací do brněnského Vida! science centra. Třetí ročník Pop Science nabídne program plný efektních pokusů. „Chceme ukázat, že věda může být stejně strhující...

5. listopadu 2025  15:02

Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká slaví branku proti Vlašimi.

Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy...

5. listopadu 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vestavba do osobních aut, obytňák s garáží. V Brně ukážou karavanové trendy

Ve výstavní hale Travel Adventure je velký výběr autostanů i příslušenství pro...

Tři haly plné nablýskaných obytných vozů, karavanů, minikaravanů, dodávek i terénních souprav. K tomu obří luxusní hotely na kolech, které do svých útrob pojmou i automobil. Technologie a výbava, o...

5. listopadu 2025  13:16

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.