Suma za zdravotní komplex narostla trojnásobně. Lepší péče se ocitá v mlze

Plánovaný je už přes šest let a vedení města jej označuje za jeden ze strategických projektů. Aktuálně se však záměr ocitl ve vážném ohrožení.

„V brněnských léčebnách dlouhodobě nemocných je velký přetlak pacientů s více onemocněními ve stabilizovaném stavu, které je obtížné umístit v domovech pro seniory. Jsou tak přesouváni do vzdálených LDN mimo město, což je pro ně i jejich rodiny nedůstojné a nekomfortní,“ vysvětlovala před dvěma roky chystanou investici primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nedostatek potřebné péče potvrzuje i Martina Walczysko, vedoucí domova se zvláštním režimem na brněnských Vinohradech, který se zaměřuje na seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Pro takové má být určeno právě i zařízení na Červeném kopci. „Poptávka mnohonásobně převyšuje naše možnosti,“ líčí Walczysko s tím, že kapacita vinohradského zařízení činí třicet klientů.

Podle ní je navíc taková služba čím dál víc potřeba i do budoucna v souvislosti se stárnutím populace. Lidé se sice v průměru dožívají vyššího věku, ale nikoliv ve zdraví. „Statistiky říkají, že každý pátý senior ve věku osmdesát a více let trpí Alzheimerovou chorobou, demencí či jiným podobným druhem onemocnění,“ upozorňuje Walczysko.

Podle jihomoravské radní pro sociální a rodinnou politiku Jany Holomčík Leitnerové (Piráti) se tomu musí začít uzpůsobovat péče o seniory, kteří kvůli ošetření často cestují sanitkou na pár dní do nemocnice, kde jsou odborní lékaři, kteří v domovech chybí. „To by na Červeném kopci odpadlo, protože součástí projektu je i ambulance. Senioři by tak měli lékaře ve ‚vlastním‘,“ vyzdvihuje radní s tím, že kraj dnes podobné centrum nezřizuje.

Na Červeném kopci, který by s kapacitou 150 lůžek měl kombinovat sociální a zdravotní péči, už magistrát v minulosti nechal zbourat bývalou léčebnu dlouhodobě nemocných a od loňského léta má dokonce stavební povolení. Stavět se však stále nezačalo a brzy ani nezačne.

Důvod? Peníze. Původní investiční náklady odhadovalo město v roce 2018 na 300 milionů korun, předloni už tato suma přesahovala 735 milionů a nyní se dokonce šplhá přes miliardu. „Musíme proto investici zvážit,“ přiznává lékařka Dagmar Seidlová, která má jako brněnská zastupitelka za TOP09 na magistrátu na starosti právě zdravotnictví.

Hladík: Město propáslo dotace

Vedení Brna si nyní nechává zpracovat studii proveditelnosti, tedy jakousi ekonomickou analýzu celého projektu ukazující, jaké jsou možné cesty financování a jaká rizika jednotlivé alternativy představují. „Je pro nás takřka nezbytné, abychom získali dotaci,“ neskrývá Seidlová.

Podle bývalého brněnského náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL), jenž měl vybudování komplexu prakticky od začátku na starosti, je zodpovědností současné politické reprezentace, jak se ke klíčovému projektu postaví. „Město si bohužel nepožádalo o dotace v několika výzvách,“ tvrdí současný ministr životního prostředí s tím, že Brno v jeho očích tuto investici jednoznačně potřebuje.

Aktuální náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS), do jehož sociální gesce miliardový komplex spadá, říká, že zmíněná studie proveditelnosti bude hotová nejpozději do deseti týdnů. „Možností číslo jedna, kterou preferujeme, je investice města za pomoci dotačních titulů. O těch nyní jednáme. Abychom vyhověli dotačním podmínkám, zvažujeme rozdělení komplexu do více objektů se samostatnými vstupy,“ přibližuje Kerndl.

A pokud dotace nebude? V takovém případě se podle náměstka otevírá možnost spolupráce se soukromníkem, který by komplex na základě dohody s městem postavil a následně i provozoval.

Varianta spolupráce s privátním sektorem by nevadila ani opozičnímu zastupiteli Matěji Hollanovi (Žít Brno). „U takto specializovaného centra dává taková spolupráce větší smysl než u běžného domova pro seniory. Tady se dá věřit tomu, že by to fungovalo,“ podotýká.

Bojí se však, že jde jen o zdržovací taktiku a město nakonec pozemky prodá, aby mělo na šestimiliardovou arénu, kterou staví na výstavišti. „Nechejme halu halou,“ odmítá Seidlová tvrzení opozice, že na rozdíl od jiných projektů Brno pro arénu peníze vždycky najde.